"Дуже перелякалися": тренер Чорноморця прокоментував атаку на базу клуб

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич розповів про атаку на тренувальну базу. Зокрема він описав наслідки удару.

Увечері 28 лютого російська армія атакувала Одещину дронами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала навчально-тренувальна база Чорноморця в поселенні Совіньйон.

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Бабич про обстріл бази

Тренер зазначив, що ніхто не постраждав, але вони дуже перелякалися. Шоковий стан був у всіх футболістів, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

Зараз все прибрали, вікна тимчасово закрили. Усі пошкодження частково усунені. Ми тренуємось зазвичай на полі, куди якраз прилетів дрон, біля кутового. Досить швидко робітники бази все прибрали,

– сказав Бабич.

Він також додав, що єдина проблема, що пошкодження отримала газова труба, і на цей час відсутнє опалення. Обіцяють, що проблема буде вирішена через декілька днів, бо дуже прохолодно в приміщенні.

"Тренуватися можна без проблем. Просто хлопців переселили в інші номери, й тепер вони тимчасово проживають по 3 людини в кімнаті", – розповів Олександр Бабич.

Відзначимо, що наразі "моряки" посідають 13-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. В останньому матчі команда поступилася Поліссю з рахунком 3:1.