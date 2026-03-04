Прихильник Путіна і учасник провладних мітингів в підтримку анексії Криму Олександр Большунов заявив, що на Олімпійських іграх-2026 нібито створили штучні умови для перемоги норвезького лижника Йоганнеса Клебо. Сам Большунов ні на яку Олімпіаду, звичайно, не їздив.

У Мілані та Кортіні Клебо став рекордсменом Зимових Ігор за кількістю золотих медалей, а також першим в історії абсолютним чемпіоном, здобувши шість перемог із шести можливих. Судячи з коментаря РІА-Новості, Большунова з'їдають шалені заздрощі.

Що Большунов сказав про успіх Клебо на Олімпіаді?

Лояльний російському диктаторському режиму спортсмен стверджує, що організатори Олімпіади нібито спеціально обмежили доступ реальних конкурентів Клебо до змагань, щоб норвежець міг легко перемогти і встановити усі свої неймовірні рекорди.

Хто не міг скласти конкуренцію, не заважав би вигравати золото, того й запросили. Мені здається, це неправильно. Має бути боротьба на Олімпійських іграх. Мають брати участь усі найсильніші. А так для Клебо вийшла легка прогулянка,

– нарікав відсторонений росіянин.

Чому Большунов не поїхав на Олімпіаду-2026?

За інформацією KP, росіянин не отримав від Міжнародної лижної федерації нейтральний статус, адже є членом ЦСКА – спортивного клубу російської армії-вбивці.

Большунов намагався маніпулювати з нібито отриманням громадянства Казахстану, подавав на МОК і федерацію позови у Спортивний арбітраж в Лозанні, але очікувано отримав відмову. Навіть самі росіяни визнають, що шансів взяти участь в Олімпіаді у нього не було – з урахуванням "послужного списку" з виступами на заходах пропагандистів і зв'язками з військовими.

Які досягнення Большунова на Олімпіадах?