На війні загинув український тренер Олександр Бондар

Сили оборони України продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів. На жаль, за це наша нація платить найдорожчу ціну.

Кожного дня на фронті гинуть найсміливіші сини та доньки України. Напередодні список "Янголів спорту" поповнився новим іменем.

Читайте також У бою за вільну Україну загинув регбіст Ігор Власюк

Непоправна втрата

Захищаючи рідну країну від російських загарбників, загинув тренер-викладач Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Бондар, повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.

Полеглий воїн був тренером з греко-римської боротьби першої категорії з багаторічним досвідом роботи з дітьми. Він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем.

Олександр загинув при виконанні бойового завдання, поклав своє життя, рятуючи своїх побратимів. Висловлюємо співчуття близьким і рідним. Вічна памʼять і слава Герою,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що трагічна подія сталася 21 квітня. Тренер отримав поранення під час ворожого мінометного обстрілу, які були несумісні з життям.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять Олександру Бондарю…

Нагадаємо, що в березні своє життя за Україну віддав регбіст Дмитро Левицький. Він також захищав нашу країну з початку повномасштабного вторгнення.