Олександр Бондарев один з найперспективншіх українських автогонщиків. У 14 років пілот потрапив в академію відомої команди Williams, яка виступає у Формулі-1.

Наразі Бондарев виступає за Prema Racing, у якій свого часу були іменити гонщики, які перейшли у Формулу-1. Олександр розповів про своїх кумирів у автоспорті, інформує 24 канал.

Хто з гонщиків є кумиром Бондарева?

Олександр Бондарев зізнався, хто з пілотів Формули-1 надихає його. Український гонщик назвав одразу трьох представників королівських перегонів.

Першим Бондарев відзначив Себастьяна Феттеля, чотириразового чемпіона світу. Олександр також розповів, кого підтримує з діючих гонщиків Формули-1.

З дитинства мене надихає Себастьян Феттель, 4-разовий чемпіон світу. Він талановитий гонщик та хороша людина. Зараз я вболіваю та підтримую гонщиків Williams Карлоса Сайнса й Алекса Албона,

– сказав Бондарев.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Бондарев здобув історичну перемогу в Імолі на італійському етапі Формули-4. Він став першим українцем, який зміг тріумфувати у цій серії.

Наступна гонка для Олександра Бондарева відбудеться у Барселоні. Іспанський етап Формули-4 відбудеться у Барселоні.