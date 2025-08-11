Український спортсмен продовжує свій шлях до "королівських перегонів". Хлопцю лише 16 років, а він вже виграв свій перший етап у Формулі-4.

Олександр Бондарев став найбільш відомим українським автогонщиком сучасності. 16-річний хлопець здійснив стрибок у кар'єрі та нині виступає у Формулі-4, повідомляє 24 Канал.

З ким спілкується Бондарев?

Хлопець активно прогресує задля дебюту у Формулі-1. При цьому у українця є зв'язки у "королівських" перегонах. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Бондарев розповів, з ким із гонщиків Ф-1 спілкується.

Спілкуюсь із Андреа Кімі Антонеллі. З ним ми знайомі ще коли я був у картингу. Також із Оллі Берманом, у нас спільний менеджер Кріс Гарфілд. Щодо порад, то вони радять дуже уважно слухати інженерів і тренерів. Це допоможе уникнути багатьох помилок на трасі,

– зазначає хлопець.

До слова, у 2022 році Бондарев потрапив у моторошну аварію на одному з етапів чемпіонату Європи. Олександру знадобилось близько 5 місяців на відновлення.

Після того інциденту українця підтримав пілот Феррарі Шарль Леклер. Монегаск записав відео для Бондарева та мотивував його на швидке одужання.

Нагадаємо, що нині Бондарев виступає у Формулі-4 за італійську команду Prema Racing. На початку серпня українець виграв свій перший етап в кар'єрі, тріумфувавши на автодромі у Імолі.