Наймолодший чемпіон, якого спонсорує батько: що відомо про гонщика Олександра Бондарева
- Олександр Бондарєв став наймолодшим Чемпіоном України з картингу у віці семи років, і з того часу досяг значних успіхів на міжнародній арені, включаючи Чемпіонство Європи з картингу та титул у WSK Super Master Series.
- Наразі він виступає за команду Prema Racing у Formula-4 і входить до Академії гонщиків Williams Racing, дебютувавши у F4 Italian Championship у 2024 році та здобувши свою першу перемогу у Формулі-4 в Імолі у 2025 році.
- Кар'єру Олександра спонсорує його батько Аркадій Бондарєв, віцепрезидент "Київміськбуду", а мати - співачка Оксана Бризгалова.
Олександр Бондарев – висхідна зірка українського автоспорту, який, попри свій юний вік, вже встиг здобути значне визнання на міжнародній арені. Його шлях до Формули-1 лише починається, але досягнення вже вражають.
Олександр Бондарев розпочав свою гоночну кар’єру у віці лише семи років і вже тоді став наймолодшим Чемпіоном України з картингу. Згодом він почав підкорювати вже міжнародну арену, пише 24 Канал.
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Хто такий Олександр Бондарєв?
Уже в сім років, у 2016 році, Олександр Бондарєв став наймолодшим чемпіоном України з картингу.
2022 рік приніс йому ще одне значне досягнення – він став володарем титулу чемпіона серії WSK Super Master Series. Це одна з найпрестижніших картингових серій у світі, перемога в якій є важливим кроком для молодих пілотів, які прагнуть потрапити у Формулу-1.
У 2023 році Олександр здобув ще більш вагому перемогу, ставши чемпіоном Європи з картингу. У 2024 році Бондарєв додав до своїх трофеїв Чемпіонство кубка WSK.
Олександр Бондарев / Фото з інстаграму гонщика
Наразі Олександр Бондарєв є пілотом Formula-4 у складі професійної команди Prema Racing, яка відома своєю успішною підготовкою майбутніх зірок автоспорту. Крім того, він входить до Академії гонщиків Williams Racing, однієї з легендарних команд Формули-1. У вересні 2024 року Олександр здійснив свій дебют в одному з етапів F4 Italian Championship у Барселоні, що стало його першим кроком у формульних гонках.
На початку серпня 2025 року у гонці 5-го етапу Формули-4 в місті Імола він вперше у кар'єрі здобув перемогу. За три хвилини до завершення гонки 16-річний українець на повороті обійшов японця Кіну Накамура-Берту та вийшов на перше місце. Цей успіх дозволив Олександру очолити залік новачків.
Олександр Бондарев / Фото з інстаграму гонщика
Цікаві факти про Олександра
Одним із найзначніших досягнень у його кар'єрі є включення до Академії гонщиків Williams Racing.
Наразі Олександр виступає за команду Prema Racing, яка має бездоганну репутацію у вихованні майбутніх чемпіонів, серед яких такі зірки Формули-1, як Шарль Леклер, П'єр Гаслі та Мік Шумахер.
Олександр Бондарев / Фото з інстаграму гонщика
Згідно з доступною інформацією, кар'єру автогонщика Олександра Бондарєва спонсорує його батько, який є віцепрезидентом "Київміськбуду" Аркадій Бондарєв. Його мати – співачка Оксана Бризгалова.
У своїх соцмережах Олександр ділиться кадрами з гонок, а також залаштунками тренувань. Кадри з особистого життя юного гонщика навіть не побачиш на його сторінці в інстаграмі.