Олександр Бондарев – висхідна зірка українського автоспорту, який, попри свій юний вік, вже встиг здобути значне визнання на міжнародній арені. Його шлях до Формули-1 лише починається, але досягнення вже вражають.

Олександр Бондарев розпочав свою гоночну кар’єру у віці лише семи років і вже тоді став наймолодшим Чемпіоном України з картингу. Згодом він почав підкорювати вже міжнародну арену, пише 24 Канал.

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Хто такий Олександр Бондарєв?

Уже в сім років, у 2016 році, Олександр Бондарєв став наймолодшим чемпіоном України з картингу.

2022 рік приніс йому ще одне значне досягнення – він став володарем титулу чемпіона серії WSK Super Master Series. Це одна з найпрестижніших картингових серій у світі, перемога в якій є важливим кроком для молодих пілотів, які прагнуть потрапити у Формулу-1.

У 2023 році Олександр здобув ще більш вагому перемогу, ставши чемпіоном Європи з картингу. У 2024 році Бондарєв додав до своїх трофеїв Чемпіонство кубка WSK.



Олександр Бондарев / Фото з інстаграму гонщика

Наразі Олександр Бондарєв є пілотом Formula-4 у складі професійної команди Prema Racing, яка відома своєю успішною підготовкою майбутніх зірок автоспорту. Крім того, він входить до Академії гонщиків Williams Racing, однієї з легендарних команд Формули-1. У вересні 2024 року Олександр здійснив свій дебют в одному з етапів F4 Italian Championship у Барселоні, що стало його першим кроком у формульних гонках.

На початку серпня 2025 року у гонці 5-го етапу Формули-4 в місті Імола він вперше у кар'єрі здобув перемогу. За три хвилини до завершення гонки 16-річний українець на повороті обійшов японця Кіну Накамура-Берту та вийшов на перше місце. Цей успіх дозволив Олександру очолити залік новачків.



Олександр Бондарев / Фото з інстаграму гонщика

Цікаві факти про Олександра

Одним із найзначніших досягнень у його кар'єрі є включення до Академії гонщиків Williams Racing.

Наразі Олександр виступає за команду Prema Racing, яка має бездоганну репутацію у вихованні майбутніх чемпіонів, серед яких такі зірки Формули-1, як Шарль Леклер, П'єр Гаслі та Мік Шумахер.



Олександр Бондарев / Фото з інстаграму гонщика

Згідно з доступною інформацією, кар'єру автогонщика Олександра Бондарєва спонсорує його батько, який є віцепрезидентом "Київміськбуду" Аркадій Бондарєв. Його мати – співачка Оксана Бризгалова.

У своїх соцмережах Олександр ділиться кадрами з гонок, а також залаштунками тренувань. Кадри з особистого життя юного гонщика навіть не побачиш на його сторінці в інстаграмі.