"Найменш комфортно працювати": ексречник збірної поділився враженнями від співпраці з Ребровим

Коли Сергій Ребров був тренером збірної України, прессекретарем команди працював Олександр Гливинський. Проте його звільнили ще за часів керівництва Реброва.

Про свій досвід співпраці з тренером він розповів на ютуб-каналі "Футбольний Диван". Гливинський поділився подробицями свого звільнення після 14 років роботи на посаді прессекретаря національної футбольної збірної України.

Що розповів Гливинський?

За його словами, рішення про припинення співпраці ухвалив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко в межах оновлення медіаслужби.

Вони вирішили оновлюватися, рухатися далі. Це природне бажання,

– пояснив він.

Гливинський зазначив, що вже підсвідомо відчував наближення змін і не став для нього несподіванкою.

Колишній головний тренер збірної Ребров заперечував свою причетність до цього рішення. Водночас експрессекретар зізнався, що саме з Ребровим йому працювалося найменш комфортно.

Якраз Ребров, може, один із тих, напевно, з ким мені найменш комфортно було працювати. Десь і відчувалося. Нічого страшного, це нормальна річ, треба йти далі,

– зазначив він.

Гливинський також підкреслив, що тепер повертається до журналістики, яку довгий час поєднував із роботою у збірній, але через обмеження посади не міг повноцінно розвивати.

Зараз нічого не стримує займатися журналістикою, тож будемо продовжувати це робити,

– заявив Гливинський.

Що відомо про Олександра Гливинського?

Він відповідав за медіа-підтримку головної команди країни протягом кількох циклів чемпіонатів Європи та світу. У 2024 році його на цій посаді замінив Віталій Плецан.

Гливинський очолив Асоціацію спортивних журналістів України у січні 2020 року, змінивши багаторічного керівника Михайла Волобуєва. У жовтні 2025 року на черговому конгресі організації його одноголосно переобрали президентом АСЖУ на новий термін до 2030 року.

Хто може очолити збірну України?

Головним претендентом на посаду головного тренера збірної України з футболу є італієць Андреа Мальдера. За інформацією від інсайдерів та пресслужби Української асоціації футболу (УАФ), його офіційне призначення буде затверджене на засіданні Виконкому УАФ 18 травня.

Раніше Мальдера працював у тренерському штабі Шевченка в національній команді з 2016 по 2021 рік, а пізніше асистував Роберто Де Дзербі в Брайтоні та Марселі. Новий наставник дебютує на чолі збірної вже у найближчих товариських матчах проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня), після чого команда розпочне підготовку до осінніх поєдинків Ліги націй.