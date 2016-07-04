Прогноз на реванш Усика, камбек Кличка і бій зі зламаною рукою: інтерв'ю із боксером Грицівим

Олександр Гриців – український боксер та володар поясу WBC Francophone у бріджервейті. Серія львів'янина складає вже 10 переможних боїв поспіль, 6 із яких закінчувались нокаутом для суперників.

Олександр Гриців – український боксер та володар поясу WBC Francophone у бріджервейті. Серія львів'янина складає вже 10 переможних боїв поспіль, 6 із яких закінчувались нокаутом для суперників.

Свій останній бій Олександр Гриців провів 29 березня 2025 року. У місті Лева український боксер зійшовся у ринзі проти німця Рад Рашида. Українець володів перевагою протягом усього бою, але суперник із Німеччини вистояв. Судді одноголосно віддали перемогу Олександру Гриціву: 100-90 (двічі) та 100-89. Український боксер завоював пояс WBC Francophone у бріджервейті.

Непереможний український боксер розповів в інтерв'ю 24 Каналу, як йому вдається зберігати переможну серію, пригадав бій зі зламаною рукою, зробив свої прогнози на бої Усика, Кроуфорда та оцінив, наскільки ймовірне повернення Володимира Кличка у профі-ринг. Також Олександр Гриців склав портрет ідеального боксера.

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Про наступний бій та підтримку сім'ї

Олександре, ще наприкінці березня ви провели офіційний бій. У якому графіку працюєте зараз, відновились повноцінно від останнього поєдинку?

Мав 10 днів повного відпочинку від спорту. Після чого почав трохи грати футбол, адже є великим фанатом цієї гри. Хоча мені забороняють грати у футбол, адже є ризик отримати травму. Раніше відвідував матчі Карпат, а тепер уболіваю за усі команди рідного міста.

Мій наступний бій запланований на вересень цього року у Львові. Спершу поєдинок повинен був відбутись вже у липні, але із різних причин був перенесений на осінь. Це буде супервечір боксу, де відбудуться одразу декілька титульних боїв!

Що для вас означає здобутий пояс?

Цей пояс WBC Francophone – одна зі сходинок на шляху до вершини. Якогось особливого значення я йому не надаю, адже розумію, що це лише перший етап до головного поясу чемпіона світу. Однак завдяки здобутому поясу я потрапив у топ-10 своєї вагової категорії у світі.

У бою проти Адама Коларика ви зламали руку по ходу третього раунду, але навіть із травмою перемогли чеха. Чи були думки знятись із поєдинку?

У моєму кутку одразу помітили, що щось не так із моєю рукою, але навіть не думали, що травма є настільки серйозною. Біль була настільки сильною і пронизуючою, що ніхто навіть не міг доторкнутись до моєї руки. На початку тренер порекомендував робити травмованою рукою хоча б якісь обманні дії, торкатись нею хоча б до суперника. У наступному раунді спробував виконати вказівки тренера, але суперник націлено пробивав у неї. Тому довелось продовжувати бій працюючи однією рукою.

Це було нелегко. Але я радий, що подібний досвід у мене стався на ранньому етапі моєї кар'єри, а не пізніше. Зараз я вже знаю, що у такій ситуації робити, і як себе поводити. Жодних думок про зняття із бою у мене було. Принципі, якби бій складався погано для мене, я пропускав багато ударів, тоді б тренери задумались над цим. Тому що здоров'я однозначно на першому місці. Але бій складався для мене добре, тому думок про зняття із зустрічі не виникало.

Чи відвідує родина ваші поєдинки? Матері багатьох боксерів кажуть, що не можуть спостерігати наживо чи у прямому ефірі, за боями своїх синів.

Я пішов на бокс у 6 років після перегляду одного із фільмів. На початку нам давали базову фізичну підготовку: присідали, відтискались і так далі. У 10-11 років у мене почало зникати бажання займатись боксом, але мама була проти того, аби я кинув цей спорт. Вона заставляла мене відвідувати тренування. Але тривало так не завжди. Почав ще більше тренуватись, коли відчув цей смак перемог та поразок під час змагань. Тоді після тренувань міг прийти у закривавленій футболці, після чого мама казала, що, можливо, пора кидати бокс.

Якби не підтримка моїх батьків, я б не був зараз там, де є. Вони завжди мене підтримували та вірили навіть у переломні моменти моєї кар'єри. Особливу підтримку мені надає моя дружина, з якою ми разом зі шкільної парти. Тому їх присутність на поєдинках навіть не обговорюється. Дружина навіть приїжджала на мій бій у Болгарію.



Олександр Гриців із дружиною / Фото з інстаграму боксера

Завжди знаю, де сидять батьки та дружина. Тому під час виходу на ринг показую їм, що зі мною все гаразд. Під час бою ж практично нічого не чую, лише прислухаюсь до підказок зі свого кута. З роками напрацював цей скіл. Також стараюсь слухати, що підказують моєму супернику, якщо тренер звертається українською або англійською.

Де легше боксувати – за кордоном чи за підтримки рідних трибун, яка чинить додатковий тиск?

Вдома. Якось так завжди складалось, що протягом моєї кар'єри багато змагань відбувались в Україні, зокрема у Львові. Мені легше боксувати за домашньої підтримки, яка дає мені змогу зловити кураж. Звісно, є певний тиск, але я навчився із ним справлятись.

На яких аренах мрієте провести бої?

Точно хотів би вийти у ринг в Лас-Вегасі. Усі класичні бої раніше відбувались на "MGM Grand" у Лас-Вегасі, а також на "Madison Square Garden" у Нью-Йорку. Хотілось би побоксувати на лондонському "Вемблі". Це мрія. Звичайно, сюди додам "Арену Львів", можливо, колись це втілиться у реальність. Побачимо…

Ким надихається, з ким хотів би побитись та прогноз на Кроуфорд – Канело

Із ким хотілось би вийти у ринг?

Хотів би провести бій із Мозесом Ітаумою. Було б дуже цікаво, адже йому пророкують велике майбутнє. Хотів би його апсетом здивувати (сміється – 24 Канал). Ітаума по габаритах має ідентичні показники, лише за віком молодший за мене (Гриціву 26 років – 24 Канал) по паспорту. Мозес дуже талановитий та сильний боксер, але чи настільки він сильний, як говорять, не знаю.



Гриців під час інтерв'ю / Фото 24 Каналу, Назара Лазура

Ким надихаєтесь у боксі?

Володимиром Кличком. Пам'ятаю, як дивився по ночах його поєдинку, переживав. Особливо запам'ятався бій із Джошуа. Володимир гарно боксував, мав шанс перемогти, але… Я дуже розстроївся. Із чинних боксерів мені подобається Теренс Кроуфорд, Сауль Канело Альварес, Олександр Усик.

Якщо вже мова зайшла за Кроуфорда та Канело. Кому прогнозуєте перемогу 13 вересня?

Однозначно, у цьому бою моя підтримка буде Кроуфорду. Теренс дуже "свій" боксер, який народився у звичайній родині. З того, що я чув, то Кроуфорд дуже "теплий" до людей, сім'янин та дуже проста людина, яка не задається. Кроуфорд ближчий мені духовно. А от Канело, це вже глиба боксу, який провів величезну кількість боїв (67 проведених поєдинків – 24 Канал).

Не люблю робити прогнози, особливо, коли шанси боксерів рівні. Кроуфорду буде складно, тому що він переходить у вищу вагу. Фізіологічна перевага буде в Альвареса. Водночас Теренс не показав свого найкращого боксу у своєму останньому бою проти Мадрімова. Кроуфорд припускався помилок, яких раніше не робив, пропускав багато зайвих ударів. У Сауля великий багаж досвіду, але й Теренс боксував із серйозними суперниками. Буде дуже цікавий бій.

Яких боксерів би запросили у свій тренувальний табір, якби можна було б не відштовхуватись від вагової категорії?

Точно би покликав Флойда Мейвезера, Володимира Кличка. До Кличка-молодшого приїжджали найтоповіші супертяжі, які просто не витримували сили Володимира. Вони спарингували декілька раундів і сходили з дистанції. Володимир Кличко – це "машина", яка усіх відправляла у нокаут, яка може повернутись у профі-ринг. Мені подобалась його максимальна дисциплінованість. Я б хотів дізнатись, як відбувались його тренувальні табори, що він робив та на чому робив акценти. Я знайомий із його колишнім тренером Алі Баширом, який працює із Владиславом Сіренком. Він розповідав мені багато історій.

Із Мейвезера б хотів повчитись психології. Він стільки років не програвав на тлі шаленого тиску та уваги. Мейвезер підняв медійність боксу.

Третім буде Усик. Він дуже епатажний та харизматичний боксер. Він вміє влучно щось сказати, десь посміятись. Багато історій чув про Олександра, що він завжди був душею компанії у збірній.

Про табори зірок боксу та дружбу із Сіренком

Ви вже побували у тренувальних таборах декількох топових боксерів. Пригадайте ваші враження від них…

Найбільше сподобалось у Пулєва. Він дуже по-дружньому прийняв мене у своєму тренувальному таборі. Він створив таку атмосферу, щоб я почувався наче член його команди. А от Брієдіс – жах. Він із нами міг навіть не вітатись. Команда Майріса одразу відправила додому французького спаринг-партнера, як тільки побачила, що він не стягує по навантаженнях. У спарингах він боксував дуже "брудно". Міг пробивати по спині, ногах, по потилиці. Після закінчення тренувального табору він навіть не охоче робив із нами спільне фото. Залишились негативні враження про Брієдіса. Більше б не поїхав у його тренувальний табір.



Гриців у таборі Пулєва / Фото з інстаграму Олександра

Із ким було найважче спарингувати?

Напевно про Брієдіса. Майріс сам по собі сильний боксер, а завдяки ще цьому "брудному" веденню бою ускладнював для нас спаринги. Коли він бачив, що програє по ходу спарингу, то міг вдарити нижче пояса, по нозі, робив усе, аби зламати опонента.

Також ви декілька разів були у тренувальному таборі Владислава Сіренка. Що можете сказати про земляка та його табори?

У 2019-му році мене вперше запросили у тренувальний табір Владислава Сіренка. Це був для мене хороший шанс набратись досвіду. Не можу сказати, що ми якось тоді здружились. Після чого ще двічі приїжджав у табір до Сіренка. Їм подобалась моя робота. Згодом дізнався, що команда Владислава кликала багатьох боксерів, але вони відмовлялись їхати безкоштовно, адже там оплачували лише проживання та харчування. Натомість мені було цікаво поїхати заради досвіду. Завдяки Владу Сіренку та його батьку я розпочав професійну кар'єру. Вони допомогли мені зв'язками, я боксував в андеркарді боїв Сіренка. Вони мені дали шлях у професійну кар'єру. Досі підтримую із ними контакт.



Олександр Гриців та Владислав Сіренко / Фото з інстаграму боксера

Також Гриців висловлювався про українську битву Сіренка проти Новицького в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Олександр не розумів, звідки в Андрія така впевненість у собі. Львів'янин розповів, що у цьому бою його підтримка була б на стороні Сіренка, який міг би опустити Новицького із небес на землю.

Важливо. Української битви Сіренка проти Новицького не буде, останній знявся із бою. Андрій порвав хрестоподібні зв'язки та пропустить щонайменше півроку. 19 липня Владислав Сіренко зійдеться у ринзі Соломоном Дакресом.

Прогноз на реванш Усик – Дюбуа та переваги супертяжів

Які прогнози на реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа?

Чому у людей виникають думки про можливу майбутню поразку Усика? Тому що Дюбуа став досвідченішим, він пройшов певний експіріенс, пережив поразку від Усика у першому бою, а також відчув смак великої перемоги над Ентоні Джошуа. "Динаміт" став ментально сильнішим, якщо порівнювати із першим поєдинком. У серпні 2023-го року Даніель був психологічно нестійким. Зараз він впевнений у собі, фізично він є дуже сильний боксер.

Але Усик точно не буде гіршим. До прикладу, у першому бою Усик був на 100 рівні, а Дюбуа – 50 рівні. Зараз Даніель підійнявся до майже сотого рівня. Водночас Олександр теж не втратив у своєму скілі та підготовці. Реванш буде значно складнішим для Усика. Не прогнозую нокауту. Думаю, що боксери пройдуть весь шлях у вигляді 12 раундів, але сподіваюсь, що побачу перемогу Олександра. Усик – дисциплінований боксер із божевільною психологією, у якого відмінна підготовка до боїв.

Перевага Усика над Дюбуа та навпаки?

Усик – це боксерське IQ, а перевага Дюбуа – груба фізична сила. Наголошу, брудна сила. Даніель буде брудно боксувати: бити головою, по потилиці, в клінчі виламувати руки. Британець із тих боксерів, які настільки сильні, що аж дурні. І він це буде використовувати у реванші. Можна тільки пригадати його брудний бій Дюбуа проти Філіпа Хрговича.



Інтерв'ю із Олександром Грицівим / Фото 24 Каналу, Назара Лазура

Чи розрив співпраці із промоутером Олександром Красюком може вплинути якось на Усика?

Це вже давно йшло до закінчення співпраці. Красюк допоміг Усику стати тим, ким він є зараз. Не знаю, якби я зробив, якби був на місці Усика, але можу точно сказати, що Олександр Красюк у світі боксу є мегавпливовою людиною.

Про запрошення Джошуа, Ф'юрі та Чісори на російський турнір

Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісору запрошували на змагання у Стамбул, які організовувала Міжнародна боксерська асоціація (IBA), яку очолює друг диктатора Путіна Умар Кремльов. Що скажете про це?

Останнім часом зрозумів, що гроші правлять світом. Не зрозумію їх. Тим паче, що Джошуа чи Ф'юрі підтримували Україну. Ну скільки вони там їм платять – 100 тисяч доларів чи трішки більше, щоб просто приїхати на змагання. Для цих боксерів такі суми не є настільки великими. Попри це вони керуються грошима. Виходить, що грошовий чек у них на першому місці.

Чи прихід таких блогерів як Джейк Пол впливає на розвиток боксу?

Прихід таких блогерів як Джейк Пол не є поганим прикладом. Він – інфлюенсер із величезною мільйонною аудиторією у США, який тепер ще й популяризує бокс. Він вирішив монетизувати свою популярність, коли прийшов у бокс. Пол не розпочав кар'єру співака чи не пішов в іншу діяльність. Так, його бої виходять деколи смішні та незрозумілі. При усій повазі до нього, Джейк не настільки сильний боксер, аби його вносити у боксерські світові рейтинги, як це роблять зараз. Джейк добре б'ється, як для блогера. За рахунок свого фінансового становища Джейк запрошує до себе у табір хороших спаринг-партнерів, з ним працюють гарні тренери та постійно удосконалюється.

Волонтерство та подяки від військових

У вас є нагороди та подяки від військових. Що вони для вас означають?

Із самого початку війни ми волонтерили. Спершу ми просто допомагали людям, які приїжджали масово із Харківської, Київської та інших областей. Далі ми більше сконцентрували свою увагу на допомозі військовим. Із кожного свого бою віддаю частину гонорару на армію. Ми закупляли дрони, які завозили хлопцям, потім частина гонорару із наступного бою пішла на купівлю позашляховика для військових. Стараюсь робити усе можливе від себе. Мені приємно отримувати такі нагороди. Хочеться, аби війна закінчилась якомога швидше. Ми не маємо права зупинятись у своїй допомозі хлопцям та забувати про війну.

Також багато військових приходять на вечори боксу. На останньому моєму бою на ринг виходили військові на протезах. Я був приємно здивований рівнем їх боксу. Це було неймовірно. Просто красунчики!

Про Ломаченка та шанси на повернення Кличка у ринг

Нещодавно Василь Ломаченко оголосив про закінчення кар'єри. Ваша думка про боксерську кар'єру "Матриці"?

Ломаченко вже точно не повернеться у ринг. Він пішов у духовність. Як він сам казав, що йому це заваджає побороти якісь гріхи. Шкода, що йому не вдалось реалізувати себе на профі-рингу так, як він міг це зробити. Василь – один із найкращих боксерів в історії. Десь, можливо, він запізно почав боксерську професійну кар'єру. Шкода, що потім на його шляху стали травми.

На вашу думку, чи повернеться Володимир Кличко у професійний ринг?

Не знаю, чи Кличко повернеться, але я б дуже цього хотів. Його колишній тренер Алі Башир каже, що Володимир повернеться у ринг. Просто цікаво, коли це відбудеться та хто буде суперником Кличка. Гадаю, він чекає на ситуацію із Усиком, тому що Олександр тримає зараз усі пояси. Можливо, Володимир проведе бій із Тайсоном Ф'юрі. Тим паче, що це був би реванш. Гадаю, із Дюбуа йому не вийде побоксувати. Однак Володимир Кличко у 49 років постійно підтримує фізичну форму завдяки щоденним тренуванням. Якби не повномасштабна війна, Володимир би вже точно повернувся у ринг.

Портрет ідеального боксера на думку Олександра Гриціва