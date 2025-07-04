Непереможний Гриців відверто розповів, чого хотів би повчитись в Усика

Олександр Гриців – український боксер та володар поясу WBC Francophone у бріджервейті. Боксер зі Львова розповів, кого б із боксерів хотів би запросити у свій тренувальний табір незалежно від вагової категорії.

26-річний український боксер в інтерв'ю 24 Каналу назвав трьох боксерів, серед яких два українці – Володимир Кличко та Олександр Усик, Також Олександр Гриців хотів би поспарингувати із Флойдом Мейвезером.

Варте уваги Прогноз на реванш Усика, камбек Кличка і бій зі зламаною рукою: інтерв'ю із боксером Грицівим

Чого Гриців хотів би повчитись в Усика

Якщо Гриців відзначив високий рівень тренувальних таборів Кличка-молодшого, то у Мейвезера хотів би повчитись психології. Натомість Олександр виділив цікаву річ, яку хотів би підтягнути у парі із Усиком, і це не спортивна складова.

Третім буде Усик. Він дуже епатажний та харизматичний боксер. Він вміє влучно щось сказати, десь посміятись. Багато історій чув про Олександра, що він завжди був душею компанії у збірній,

– відповів боксер.

Нагадаємо, що Усик повернеться у ринг вже 19 липня. Олександр проведе реванш проти Даніеля Дюбуа на "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Для українця цей двобій стане 24-м у професіоналах. У попередніх 23-х боях Усик здобував перемоги (14 – нокаутом).

Також Гриців зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа та назвав головні переваги обох боксерів.

Натомість Олександр Гриців лише йде до головного бою за звання чемпіона світу. 29 березня 2025 року львів'янин зробив для цього перший крок, перемігши німця Рада Рашида, завоювавши пояс WBC Francophone у бріджервейті.