Український боксер Олександр Гриців входить до списку тих, хто підтримуватиме у реванші Олександра Усика. 26-річний володар поясу WBC Francophone у бріджервейті в ексклюзивно інтерв'ю для 24 Каналу зробив свій прогноз на дане протистояння Усика проти Даніеля Дюбуа.

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Усик – Дюбуа: прогноз на реванш Гриціва

Олександр Гриців пояснив, звідки у людей виникають думки щодо можливої поразки Усика від Дюбуа. Львів'янин наголосив на прогресі "Динаміта", порівнюючи із першим боєм, який відбувся у серпні 2023-го.

"Дюбуа став досвідченішим, він пройшов певний експіріенс, пережив поразку від Усика у першому бою, а також відчув смак великої перемоги над Ентоні Джошуа. "Динаміт" став ментально сильнішим, якщо порівнювати із першим поєдинком. У серпні 2023-го року Даніель був психологічно нестійким. Зараз він впевнений у собі, фізично він є дуже сильний боксер", – сказав Гриців.

Водночас за словами боксера, Усик теж не став слабшим. Гриців гадає, що реванш триватиме усі 12 раундів та не закінчиться нокаутом для Олександра.

Але Усик точно не буде гіршим. До прикладу, у першому бою Усик був на 100 рівні, а Дюбуа – 50 рівні. Зараз Даніель підійнявся до майже сотого рівня. Водночас Олександр теж не втратив у своєму скілі та підготовці. Реванш буде значно складнішим для Усика. Не прогнозую нокауту. Думаю, що боксери пройдуть весь шлях у вигляді 12 раундів, але сподіваюсь, що побачу перемогу Олександра. Усик – дисциплінований боксер із божевільною психологією, у якого відмінна підготовка до боїв,

– додав український боксер.

Нагадаємо. У першому бою Усик здолав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Також по ходу 5-го раунду Даніель відправив українця на канвас після удару нижче пояса Олександру.

Щодо Гриціва, то Олександр 29 березня у рідних стінах завоював пояс WBC Francophone у бріджервейті. Українець переміг за одноголосним рішенням німця Рад Рашида. Гриців довів серію до 10-ти перемог (6 – нокаутом).