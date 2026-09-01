"Йому не пощастило": колишній промоутер Усика різко висловився про кар'єру Хижняка

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк добре стартував у професійному боксі і вже має титул WBA Gold International. Попри це, відомий український промоутер Олександр Красюк вважає, що йому буде складніше сягнути величі, до якої дійшов ще один Олександр – Усик.

Красюк не коментував талант чи спортивну роботу та дисциплінованість Хижняка. Натомість звернув увагу на різницю поза рингом – у тому, хто складає команду боксера, пише 24 Канал.

Чому Красюк скептично налаштований щодо Хижняка

Промоутер влаштував сесію питань та відповідей в інстаграмі, де його попросили сказати, чи зможе Олександр Хижняк засяяти у профі, і в чому полягає різниця між Хижняком та Усиком.

Красюк дипломатично заявив, що з Божою допомогою в "Полтавського танка" є можливість засяяти. Але, на думку менеджера, між українськими боксерами є один суттєвий момент, яких робить їхні кар'єри різними.

Усику пощастило з промоутером, а Хижняку – ні,

– написав Красюк.

Олександр Хижняк працює з промоутерською компанією Usyk 17 Promotions, заснованою самим Олександром Усиком.

Як відреагували у мережі на заяву Красюка

Коментатори у соцмережах не могли не відзначити, як промоутер похвалив самого себе – за 12 років роботи з Олександром Усиком, якого Красюк привів до звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Користувачі іронічно відзначили "скромність" менеджера.

Водночас деякі вказали на іншу проблему для Олександра Хижняка – пізній старт у профі через те, що спортсмен хотів пройти ще один олімпійський цикл. На думку вболівальників, це завадило українцю вже зараз мати за плечима 10-12 поєдинків і претендувати на серйозні пояси.

Що ж до відносин між Красюком та Усиком, то у мережі пригадали низку останніх критичних висловлювань промоутера на адресу свого колишнього підопічного та особливо його команди. Наприклад, Красюк по-знущальницьки запропонував Олександру зробити свій "прощальний танець" з Дереком Чісорою, щоб гарантовано його "знищити".