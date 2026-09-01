Красюк не стал комментировать талант, спортивную подготовку и дисциплинированность Хижняка. Вместо этого он обратил внимание на разницу за пределами ринга – в том, кто входит в команду боксера, пишет 24 Канал.

Почему Красюк скептически настроен по отношению к Хижняку

Промоутер устроил сессию вопросов и ответов в инстаграме, где его попросили сказать, сможет ли Александр Хижняк проявить себя в профессиональном боксе и почему заключается разница между Хижняком и Усиком.

Красюк дипломатично заявил, что с Божьей помощью у "Полтавского танка" есть возможность проявить себя. Но, по мнению менеджера, между украинскими боксерами есть один существенный момент, который делает их карьеры разными.

Усику повезло с промоутером, а Хижняку – нет,

– написал Красюк.

Александр Хижняк работает с промоутерской компанией Usyk 17 Promotions, основанной самим Александром Усиком.

Как отреагировали в сети на заявление Красюка

Комментаторы в соцсетях не могли не отметить, как промоутер похвалил самого себя – за 12 лет работы с Александром Усиком, которого Красюк привел к званию абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Пользователи иронично отметили "скромность" менеджера.

В то же время некоторые указали на другую проблему для Александра Хижняка – поздний старт в профессионалах из-за того, что спортсмен хотел пройти еще один олимпийский цикл. По мнению болельщиков, это помешало украинцу уже сейчас иметь за плечами 10 – 12 поединков и претендовать на серьезные пояса.

Что же касается отношений между Красюком и Усиком, то в сети вспомнили ряд недавних критических высказываний промоутера в адрес своего бывшего подопечного и, в особенности, его команды. Например, Красюк в насмешливом тоне предложил Александру исполнить свой "прощальный танец" с Дереком Чисорой, чтобы гарантированно его "уничтожить".