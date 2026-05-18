Перше золото після Парижа: Хижняк тріумфував на турнірі в Сербії

Олександр Хижняк, олімпійський чемпіон, знову вийшов на аматорський ринг. Він здобув своє перше золото після Паризьких Ігор-2024.

Український боксер продовжує серію вдалих виступів, вигравши золотий трофей на турнірі Belgrade Winner Tournament у Сербії. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про перемогу Хижняка?

У фінальному поєдинку Хижняк зустрівся з турецьким боксером Мертом Айбугою і переміг за суддівським рішенням після трьох раундів. Українець виступав у категорії до 80 кілограмів.

Цей турнір став для українця першим виступом на аматорському рингу після Олімпіади-2024 у Парижі, де він завоював "золото", перемігши у фіналі казахстанця Нурбека Оралбая.

Раніше Хижняк успішно розпочав професійну кар'єру: 21 березня, під час вечора боксу на шоу Олександра Усика, він нокаутував колумбійця Вільмера Барона вже в першому раунді.

Як Хижняк виступив на турнірі у Сербії?

На 63-му міжнародному турнірі Belgrade Winner Tournament, що відбувався в Сербії з 14 по 17 травня, Хижняк у першому бою впевнено переміг турецького боксера Емре Парлака. Українець застосував свій фірмовий агресивний пресинг, і вже в третьому раунді рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут на користь Хижняка.

Хто такий Олександр Хижняк?