Соратник Маркевича зрадив Україну: відомий тренер знайшов роботу в Росії

Відомий український тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної війни перебрався до Росії. Колишній соратник Мирона Маркевича нині працює у системі пітерського Зеніта.

Український фахівець має чималий досвід роботи у вітчизняному футболі та свого часу самостійно керував Дніпром у єврокубковому матчі. Тепер же його тренерська діяльність пов'язана з країною-агресоркою, повідомляє телеграм-канал "Дніпрянин".

Чим відомий Олександр Іванов

Олександр Іванов багато років входив до тренерського штабу Мирона Маркевича. Разом вони працювали у харківському Металісті, а згодом – у Дніпрі, де фахівець виконував функції асистента головного тренера.

У березні 2015 року Іванов отримав можливість самостійно очолити Дніпро в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Аякса. Мирон Маркевич не зміг бути присутнім на грі через проблеми зі здоров'ям.

Після роботи у Дніпрі тренер продовжив кар'єру в Україні. Іванов працював у тренерських штабах Руха, Агробізнеса, Чорноморця та Маріуполя. Крім того, у 2017–2018 роках він був головним тренером Металіста 1925.

Втім, після початку повномасштабного вторгнення Росії фахівець залишив Україну та продовжив професійну діяльність саме на території країни-агресорки.

Тепер працює у структурі Зеніта

З липня 2023 року Іванов працює у системі СШОР Зеніт у Санкт-Петербурзі. Спочатку український тренер займався юнацькими командами, однак згодом отримав підвищення та став головним тренером.

За інформацією Transfermarkt, Іванов має подвійне громадянство – українське та російське.

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни українські спортсмени та тренери неодноразово опинялися під увагою через продовження роботи в Росії. Серед найвідоміших – помічник тренера Зеніта Анатолій Тимощук, біатлоністка Юлія Журавок та стрибунка у воду Софія Лискун.