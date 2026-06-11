"Стає ще краще": Караваєв оцінив Мальдеру після свого підписання у Шахтар

Уже колишній захисник київського Динамо Олександр Караваєв висловився про прихід Андреа Мальдери до керма збірної України. Він не скупився на компліменти.

Новачок донецького Шахтаря зазначив, що уже працював зі Мальдерою та високо оцінює професійні здібності італійця. Слова Караваєва навів сайт Trіbuna.

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Що сказав Олександр?

За словами Караваєва, він нещодавно бачився з новим керманичем національної команди. Було це під час фіналу Кубка України, який Олександр здобув у травні у статусі футболіста Динамо.

Лише позитивні враження. Пам'ятаю, як він працював у збірній. Зараз за інтерв'ю хлопців і спілкування з ними бачу, що все підтверджується і стає ще краще, тому що він приїхав досвідченішим,

– зазначив Олександр.

Новий 20-й номер Шахтаря також додав, що вірить в успіх головного тренера на чолі збірної України. Він пояснює свою впевненість тим, що тривалий час Мальдера пропрацював разом із Роберто Де Дзербі.

Мальдера попрацював із дуже сильним головним тренером. Плюс був у дуже якісних командах та у хороших лігах. Хочеться, щоб у нього все вийшло у збірній. Впевнений, що так обов'язково і буде,

– додав Караваєв.

Зазначимо, що на рахунку 34-річного Караваєва 50 матчів у національній команді. Минулого разу він виступав за "синьо-жовтих" торік у листопаді.

Що очікує на Мальдеру у збірній України?

У вересні для тренера та його гравців розпочнуться офіційні матчі. Уже у вересні стартує новий сезон Ліги націй. Під час жеребкування наша команда потрапила у групу B2 з Грузією, Північною Ірландією та Угорщиною.

Матчі відбуватимуться у вересні-листопаді 2026 року. У 2027-му збірна України візьме участь у відборі на Євро-2028, який відбудеться на полях Великої Британії та Ірландії.