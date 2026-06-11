Свою думку щодо переходу захисника висловив колишній воротар Динамо Денис Бойко. Коментарем він поділився у відео FootballHub.

Дивіться також У Динамо "відмахнулися" від питання про Караваєва: що сталося на зустрічі з фанатами

Як Бойко прокоментував перехід Караваєва до Шахтаря?

Ексголкіпер "біло-синіх" зізнався, що йому як вихованцю київського клубу складно емоційно прийняти таке рішення товариша. Водночас Бойко закликав уболівальників не порівнювати Караваєва з іншими футболістами та з повагою поставитися до його вибору.

Я як людина, яка народилася в Києві, все життя виховувалася у структурі київського "Динамо", мій батько грав у "Динамо". Ну, для мене це важко для сприйняття, але ми живемо в такий час,

– зазначив Бойко.

Він також розповів, що помітив спілкування Олександра з керівництвом киян після фінальної гри сезону. На думку воротаря, розмова стосувалася саме майбутнього трансферу, хоча деталі бесіди йому невідомі.

Я бачив там розмову Григорія Михайловича Суркіса з Караваєвим після останнього матчу. Я так розумію, що розмова була саме з цього приводу. Що він йому говорив, що відповідав Саша – я не знаю,

– додав ексдинамівець.

Бойко підкреслив, що Караваєв зробив вагомий внесок в український футбол, тому заслуговує на коректне ставлення, на відміну від іноземних легіонерів, які змінювали клуби суто через фінанси.

"Дивіться, це дуже важка та така провокативна тема. Якщо для мене, наприклад, Жуніор Мораєс ніхто – ну, він приїхав сюди заробляти, то Саша Караваєв – людина, яка віддала дуже багато нашій країні у футбольному плані: і збірній, і в багатьох інших клубах. Тож зараз, я ж кажу, для мене це дуже важко для сприйняття, але я хочу сказати одну річ: його вибір треба в будь-якому випадку поважати", – підсумував Денис Бойко.

Що відомо про трансфер Караваєва?

Він приєднався до Шахтаря як вільний агент. 34-річний захисник підписав із "гірниками" контракт на два роки, який діятиме до 30 червня 2028 року. Протягом семи сезонів, з 2019 по 2026 рік, Караваєв виступав за головного конкурента Шахтаря, київське Динамо. При цьому він є вихованцем академії Шахтаря, куди тепер повернувся.

За свою кар'єру зіграв 217 офіційних матчів, забив 16 голів і віддав 26 результативних передач. У сезоні 2025/2026 провів 33 матчі, відзначився 4 голами та 5 асистами. Разом із киянами Олександр здобув сім трофеїв.