Караваєв офіційно перейшов з Динамо у Шахтар

Колишній захисник київського Динамо Олександр Караваєв став футболістом донецього Шахтаря. Спортсмен уже вибрав ігровий номер у новому клубі.

У середу, 10 червня, Олександр Караваєв повернувся у Шахтар після багаторічної відсутності. Про це повідомили офіційні ресурси донецького клубу.

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Що відомо по підписання Караваєва Шахтарем?

Олександр перейшов у новий клуб на правах вільного агента. Контракт 34-річного футболіста збірної України з "гірниками" розраховано на два сезони. Спортсмен обрав 20-й номер у новій команді.

Коли почали виходити новини про Шахтар, то почалися розмови, і я сказав, що прийняв рішення і не буду продовжувати контракт з Динамо. Тоді зі мною вже почав розмовляти головний тренер, але я йому повідомив, що прийняв таке рішення, тому що зі мною не було діалогу – я не грав і зрозумів, що я не потрібен. Не хочеться вдаватися в деталі, але факт є факт,

– сказав Караваєв для Tribuna.

Зазначимо, що у Динамо він провів сім сезонів. За цей час Олександр виграв сім внутрішніх трофеїв. У "біло-синій" футболці захисник зіграв 217 офіційних матчів, а в кампанії 2025/26 іноді з'являвся на футбольному полі у статусі капітана.

Олександр Караваєв та Шахтар: що поєднує?

Новачок команди Арди Турана є вихованцем Шахтаря та до 2017-го перебував на контракті у клубі. Щоправда, досі за рідний колектив він не відіграв жодного офіційного матчу.

Під час першого періоду у стані "гірників" Караваєв здавався в оренди до ПФК Севастополь, луганської Зорі та турецького Фенербахче. Влітку 2017 року був повноцінно проданий у Зорю, звідки за два роки перебрався до Динамо.