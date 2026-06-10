У Динамо "відмахнулися" від питання про Караваєва: що сталося на зустрічі з фанатами

Перехід Олександра Караваєва до Шахтаря продовжує викликати резонанс серед уболівальників. На фан-зустрічі Динамо в Києві питання про захисника фактично залишили без відповіді.

10 червня футболісти Динамо зустрілися з уболівальниками перед від'їздом на літні збори. Одним із найобговорюваніших моментів заходу стала реакція представників клубу на запитання про трансфер Караваєва, повідомляє 24 Канал.

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Що відповіли про перехід Караваєва?

У програмі заходу були фото- та автограф-сесії, конкурси для вболівальників, а також презентація Кубка України, який динамівці виграли у сезоні-2025/26. На зустріч з фанатами делегували трьох гравців київського клубу – Олександра Тимчика, Владислава Кабаєва та Кирила Осипенка.

Під час спілкування вболівальники поцікавилися ситуацією навколо переходу Олександра Караваєва, який вже офіційно став гравцем донецького Шахтаря.

На запитання щодо захисника відповів ведучий заходу. Його слова дали зрозуміти, що в клубі не збиралися розвивати цю тему перед уболівальниками.

Я нагадаю, це до зборів не має відношення – він уже не в команді. Слідкуйте за трансферами. Ви ж руку на пульсі тримаєте – тримайте далі,

– зухвало відповів ведучий.

На заході Динамо проігнорували питання про Караваєва: дивіться відео

Трансфер Караваєва у Шахтар

Примітно, що офіційний сайт Динамо також поки не публікував окремого повідомлення щодо відходу Караваєва. Попри значний резонанс навколо ситуації, київський клуб не робив офіційних заяв про майбутнє футболіста.

Нагадаємо, вихованець Шахтаря повернувся до свого рідного клубу. 34-річний правий захисник приєднався до "гірників" на правах вільного агента. Контракт із гравцем діятиме до 30 червня 2028 року.

Упродовж своєї кар'єри Караваєв грав за Шахтар-3, Севастополь, Зорю, Фенербахче та Динамо. У київському клубі футболіст провів останні 7 років.

Разом з Динамо Караваєв двічі ставав чемпіоном України (2021, 2025), триразовим володарем Кубка України (2020, 2021, 2026) та дворазовим переможцем Суперкубка України (2019, 2020).