Його серце перестало битися на 60-му році життя. Причини смерті наразі невідомі, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

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Що відомо про Олександра Косевича

Олександр Олександрович був уродженцем Донецька. У 1991 році його обрали на посаду президента правління Шахтаря.

Згодом він був президентом місцевого Металурга, а також обіймав керівну посаду в Гаранті. У 2003 році почав працювати спортивним директором Кривбаса, а з часом став головним тренером команди.

На початку 2007 року очолив луганську Зорю, але залишив посаду в березні 2008 року. Також тривалий час тренував краматорський Авангард (з 2016 до 2020 року).

Останні роки Олександр Косевич присвятив відновленню та підтримці футбольної інфраструктури Донеччини в умовах війни. Він працював першим віцепрезидентом і виконавчим директором Асоціації футболу Донецької області, виконував функції Делегата УАФ на матчах УПЛ.

Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття рідним і близьким Олександра Косевича. Вічна пам'ять людині, яка майже все своє життя присвятила українському футболу.