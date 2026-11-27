Adv

Атлет намагався встановити історичне досягнення на турнірі "Кубок Єрмака" в Тюмені, але невдала спроба обернулася серйозними проблемами зі здоров’ям. Про наслідки падіння штанги, свій стан і рішення щодо майбутнього він розповів на особистій сторінці в інстаграмі.

популярні відео

Які травми дістав рекордсмен

Інцидент стався під час змагань із жиму лежачи у спеціальному екіпіруванні. Перед спробою з вагою 605 кілограмів Костянов успішно впорався з 555 кілограмами, встановивши світовий рекорд у своїй дисципліні.

Однак наступний підхід виявився невдалим: штанга вислизнула з рук спортсмена та впала йому на грудну клітку. Асистенти оперативно втрутилися й забрали снаряд.

Медичне обстеження виявило численні ушкодження правої кисті: розриви зв’язок, вивих великого пальця та пошкодження сухожиль. Руку довелося загіпсувати щонайменше на чотири тижні. Також у пауерліфтера діагностували надрив сухожилля біцепса лівої руки.

Грудна клітка: розірвана на кашу. УЗД-фахівець навіть не зміг розгледіти точну локалізацію надривів через величезну розлиту гематому та рідину. Чекаю, поки спаде набряк, щоб зробити детальну МРТ, – написав атлет у себе в соцмережах.

Костянов зізнався, що після завершення дії знеболювальних препаратів біль став значно сильнішим. Він не може нормально сидіти, лежати, ходити та спати.

Чому Костянов вирішив назавжди залишити поміст

Лікарі попередили спортсмена, що повернення до роботи з екстремальними вагами загрожує новими травмами та незворотними наслідками. До того ж проблеми з правою рукою накопичувалися роками: раніше він уже двічі серйозно травмував її під час підняття великих ваг.

Тож рекордсмен вирішив не ризикувати здоров’ям заради нових досягнень. Важливу роль у цьому рішенні відіграла родина: у Костянова троє дітей, а незабаром подружжя очікує на народження четвертої дитини.

Моїй родині потрібен живий чоловік і батько, здатний рухатися, а не людина з інвалідністю в кріслі колісному. Час вмикати холодний розум– пояснив пауерліфтер.

Він не приховував, що мріяв стати першим росіянином, який офіційно підніме понад 600 кілограмів на змагальному помості. Тепер же своїм найкращим результатом вважає 555 кілограмів.

Нагадаємо, нещодавно у російській Махачкалі під час весілля застрелили відомого самбіста.