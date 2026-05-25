Усику потрібно зупинитися, неможливо заробити всі гроші світу, – Красюк

Відомий український промоутер Олександр Красюк переконаний, що титулованому боксеру Олександру Усику варто завершити кар'єру. Менеджер закликав спортсмена вчасно піти з рингу та присвятити час своїй родині.

Після надважкого поєдинку Олександра Усика проти Ріко Верховена у боксерському середовищі активно обговорюють подальші перспективи українського чемпіона. Непереможний володар титулів WBC, WBA та IBF опинився перед складним вибором щодо свого майбутнього, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Я дивлюсь на це як на клініку": Усик відреагував на чутки про космічний гонорар

Що порадив Красюк Усику?

Колишній промоутер українського абсолюта Олександр Красюк відверто зізнався, що порадив би боксеру більше не шукати нових викликів на рингу. За його словами, наступними суперниками Усика мають стати його дружина Катерина та діти. Менеджер наголосив, що зараз Олександру потрібно зосередитися на вихованні нащадків та розвитку власних бізнес-проєктів, оскільки спорт не може тривати вічно.

Йому потрібно зупинитися. Краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше. На жаль, це правда. І це стосується не лише боксу – це стосується всього. Тебе, мене, кожного з нас. Неможливо заробити всі гроші світу. Неможливо перемогти всіх бійців світу. Але це рішення потрібно прийняти. І для такого чоловіка, як Усик – який перебуває на піку, на вершині, який досі непереможений – піти зараз дуже важко,

– передає слова Красюка ютуб-канал Boxing King Media.

Промоутер побажав Усику назавжди залишитися в пам'яті поколінь як один із найвидатніших боксерів в історії світового спорту.

Непростий тріумф над Верховеном

Така заява пролунала на тлі розмов про потенційні бої українця проти Агіта Кабаєла або реванш із Ріко Верховеном. Нагадаємо, що в останньому поєдинку проти нідерландського кікбоксера наш земляк здобув перемогу технічним нокаутом на останній секунді 11-го раунду.

Раніше Олександр Красюк заявив, що судді віддавали українцю навіть програні раунди. Колишній промоутер боксера переконаний, що до моменту дострокової розв'язки Усик поступався за очками. Функціонер вважає, що українець виграв лише три раунди із десяти.