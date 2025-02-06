Українському чемпіону за цей час чимало бійців намагалися кинути виклик. Одним з найактивніших був Мартін Баколе, який публічно обіцяв нокаутувати Олександра Усика.

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Амбітна ціль

Промоутер об'єднаного чемпіона світу Олександр Красюк розповів, чи планує українець виходити на ринг проти конголезького супертяжа. Він заявив, що цього не станеться та озвучив головну мету Олександра Усика у 2025 році, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

"Олександр не битиметься проти Баколе й на це є одна важлива причина. Мартін не володіє жодними титулами чемпіона світу. Тому нам цей бій нецікавий.

Усик може повернутися на ринг тільки заради чогось незвичайного й екстраординарного – поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Це головна ціль на 2025 рік. У цьому полягає наш план. Оскільки раніше в історії боксу такого ніколи не було", – сказав Красюк.

Довідка. Йдеться про статус 3-разового абсолюта. Наразі титулом IBF у хевівейті володіє британець Даніель Дюбуа, який 22 лютого проведе бій проти Джозефа Паркера.

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик залишається непереможним на професійному рівні. Він здобув усі перемоги у 23 поєдинках.