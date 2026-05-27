Красюк відверто відповів, чи спілкується з Усиком

Олександр Красюк розповів про нинішні стосунки з Олександром Усиком після завершення багаторічної співпраці. Колишній промоутер також висловився про команду чемпіона.

Після розриву співпраці між Олександром Усиком та Олександром Красюком навколо їхніх стосунків з'явилося чимало чуток. Втім, сам промоутер запевнив, що контакт із українським чемпіоном у нього все ще є, повідомляє ютуб-канал talkSPORT Boxing.

Дивіться також У команді Усика різко відреагували на скандальну заяву експромоутера Красюка

Що сказав Красюк?

Колишній промоутер чемпіона світу заявив, що вони з Усиком досі підтримують зв'язок. Водночас він наголосив, що вже не має впливу на кар'єрні рішення боксера.

За словами Красюка, зараз Усик працює зі своєю новою командою та самостійно визначає подальший шлях у професійному боксі. Промоутер зазначив, що не вважає правильним давати українцю поради, адже більше не є частиною його табору.

Ми спілкуємося, але він має команду, яка приймає всі рішення. І тому я можу бути на його боці, я можу захищати його, виходячи зі своїх знань та розуміння. Але це лише розуміння колишнього промоутера,

– сказав Красюк.

Що Красюк думає про зміни в команді чемпіона?

Останнім часом у медіа активно обговорювали кадрові зміни в оточенні Усика. Зокрема, після бою з Ріко Верховеном увагу привернула відсутність багаторічного тренера Юрія Ткаченка.

Красюк підтвердив, що знайомий із новим тренером Єгором Голубом. При цьому він запевнив, що кардинальних змін у тренувальному процесі чемпіона не помітив.

Також екс-промоутер визнав, що вік уже може позначатися на виступах Усика. На його думку, українець став менше рухатися на ногах у порівнянні з попередніми поєдинками.

Багаторічний союз Усика і Красюка

Нагадаємо, Олександр Красюк був промоутером Усика протягом багатьох років. Разом вони пройшли шлях від завоювання титулів у крузервейті до статусу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Саме під час співпраці з Красюком Усик переміг Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та став одним із найуспішніших українських боксерів в історії.