Стріляли впритул: ексгравець збірної України отримав серйозні поранення на фронті

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб захистити рідну країну від окупантів. Одним з таких став відомий колишній хокеїст Олександр Матвійчук.

На фронті він виконував найважчу роль – штурмовика, за що неодноразово був нагороджений Штабом ГУР МО. Напередодні, на жаль, відважний воїн отримав низку серйозних поранень, повідомляє 24 Канал із посиланням на ХК Сокіл.

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Олександр Матвійчук потребує допомоги після поранень

У вівторок, 10 червня, виконуючи бойове завдання, колишній хокеїст збірної України Олександр Матвійчук разом з трьома побратимами потрапив у ворожу засідку.

У них росіяни стріляли впритул, на щастя, всі залишилися живими, але троє отримали дуже серйозні поранення. Серед них і титулований спортсмен, який наразі перебуває в медикаментозному сні під наглядом лікарів.

Поранення Олександра Матвійчука

вогнепальне кульове поранення обличчя з повною втратою хрящів носа та численними переломами: кісток носа, верхньої щелепи, стінок гайморових пазух з обох сторін, комірок решітчастого лабіринту, твердого піднебіння

вогнепальне уламкове наскрізне поранення лівого плеча з масивною втратою м’яких тканин

вогнепальне осколкове сліпе поранення правої стопи

закрита черепно-мозкова травма

У клубі Сокіл зазначили, що попереду на Олександра Матвійчука очікує дуже довге та дороге лікування. Самотужки родина воїна впоратися з цією ситуацією не зможе, а тому потребує допомоги.

Важливо. Відкрито збір для Олександра Матвійчука. Кошти підуть на відновлення функції дихання, пластику обличчя та інші потреби. Мета збору: 1 000 000 гривень.

Зазначимо. що під час спортивної кар'єри поранений воїн п'ять разів ставав чемпіоном України та здобував національний Кубок у складі Сокола. За збірну України він провів 134 матчі, у яких закинув 26 шайб і віддав 35 результативних передач.