Інцидент, що сколихнув мережу, стався під час відпочинку спортсмена за кордоном. Про смерть Олександра Пожидаєва повідомляє mash на своїй сторінці в інстаграмі.

Що сталося перед трагедією?

За інформацією ЗМІ, російський чемпіон перебував у Таїланді, коли отримав дзвінок від шахраїв. Після розмови він опинився у стані сильного стресу та невдовзі загинув – обставини смерті виглядають як нещасний випадок.

Очевидці повідомляють, що все сталося раптово, а момент падіння зафіксували камери. Саме відео швидко розлетілося мережею та викликало хвилю обговорень.

Що кажуть про інцидент?

Опубліковані кадри лише підсилили підозри щодо впливу телефонної розмови на поведінку спортсмена. У мережі припускають, що шахраї могли психологічно тиснути або шантажувати чоловіка.

22-річному спортсмену повідомили, що його батько помер, а також докоряли, що він не з'явився на похорон. Пожидаєв на емоціях сів на байк у Паттаї і потрапив у ДТП.

Пауерліфтер отримав важку черепно-мозкову травму, численні переломи та пошкодження. Росіянина підключили до апарату ШВЛ, але згодом його серце зупинилося.