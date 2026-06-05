"Прокинувся і побачив автограф": футболіст збірної відзначився зворушливим вчинком щодо воїна

Футболісти української національної команди під час перебування у Львові відвідали військовий шпиталь, де лікуються наші захисники. Один з воїнів поділився історією про те, як отримав подарунок від збірної, хоча проспав візит гравців.

Сергій Волков написав у соціальній мережі Threads, що, прокинувшись, побачив біля свого ліжка підписаний вимпел. Чоловік розпочав пошуки того з футболістів, хто попіклувався про нього у такий спосіб.

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Хто з гравців збірної України зробив сюрприз для пораненого захисника?

На вимпелі, який хтось зі збірників залишив для пораненого героя, був автограф, але розібрати, яке прізвище написано, було важко. Тож Сергій вирішив попросити допомоги у користувачів мережі, щоб дізнатися, хто зробив для нього такий зворушливий сюрприз.

У коментарі прийшов сам гравець: ним виявився дебютант команди Андреа Мальдери Олександр Романчук.

Так це мій, не хотів тривожити ваш сон, вирішив залишити біля вас) Дякую вам за захист і швидкого одужання,

– написав захиснику Романчук.

Пізніше футболіст також додав, що сподівається на можливість все ж особисто зустрітися із Сергієм. Коментарі Романчука зібрали велику кількість лайків, своє захоплення його вчинком висловив офіційний акаунт УАФ.

Що відомо про Олександра Романчука?

26-річний захисник виступає за румунську команду Університатя Крайова, з якою став чемпіоном країни.

В Україні раніше грав за ФК Львів і Кривбас, був у системі київського Динамо. Також має досвід чемпіонату Угорщини, де захищав кольори Дебрецена.

Отримав перший виклик до головної команди після оголошення про призначення Андреа Мальдери наставником. 31 травня 2026 року Романчук офіційно дебютував за збірну України у товариській грі з Польщею.