Проте колишній керманич "біло-синіх" знайшов собі нове заняття поза футболом. Марина Кутєпова, дружина Шовковського у своємі інстаграмі показала, чим займається екскоуч киян на дозвіллі.

Чим займається Шовковський?

Тепер легенду Динамо можна побачити не на природі, а за більярдним столом. На фото, яке поширила дружина Шовковського, він грає разом зі своїм сином Владиславом.

Шовковський грає у більярд з сином / Фото з інстаграму дружини екстренера Динамо

Раніше Йожеф Сабо висловився про Шовковського. Прославлений український тренер у коментарі для Meta розповів про те, як почувається легенда Динамо після звільнення з київського клубу.

За його словами, Шовковський визнав, що йому зараз важко. Також Сабо пояснив, що погані результати Динамо не були його провиною повністю.

"Тренер вивчає суперника, обирає тактику, а команда не біжить. Вони не можуть повною мірою виконати установку, просто їм не дано. Я дивлюся, як оброблять м'яч, як виконують передачі, і мене просто вивертає. Їм не вистачає майстерності. А Шовковському бракує поки досвіду", – сказав Сабо.

Як Динамо виступало на чолі з Шовковським?