Шовковський знайшов нове заняття після звільнення з Динамо: чим займається легенда киян
- Олександра Шовковського звільнили з Динамо після поразки від Омонії у Лізі конференцій.
- Йожеф Сабо зазначив, що Шовковський визнав важкість ситуації після звільнення, але погані результати Динамо не були повністю його провиною.
Олександра Шовковського наприкінці листопада 2025 року звільнили з Динамо. Причиною стала поразка київського клубу у матчі проти Омонії у Лізі конференцій.
Проте колишній керманич "біло-синіх" знайшов собі нове заняття поза футболом. Марина Кутєпова, дружина Шовковського у своємі інстаграмі показала, чим займається екскоуч киян на дозвіллі.
Чим займається Шовковський?
Тепер легенду Динамо можна побачити не на природі, а за більярдним столом. На фото, яке поширила дружина Шовковського, він грає разом зі своїм сином Владиславом.
Раніше Йожеф Сабо висловився про Шовковського. Прославлений український тренер у коментарі для Meta розповів про те, як почувається легенда Динамо після звільнення з київського клубу.
За його словами, Шовковський визнав, що йому зараз важко. Також Сабо пояснив, що погані результати Динамо не були його провиною повністю.
"Тренер вивчає суперника, обирає тактику, а команда не біжить. Вони не можуть повною мірою виконати установку, просто їм не дано. Я дивлюся, як оброблять м'яч, як виконують передачі, і мене просто вивертає. Їм не вистачає майстерності. А Шовковському бракує поки досвіду", – сказав Сабо.
Як Динамо виступало на чолі з Шовковським?
Шовковський у 2023 році став виконуючим обов'язки головного тренера після відставки Мірчі Луческу. Згодом він отримав повноцінний контракт.
У тій кампанії кияни під його керівництвом стали срібним призером УПЛ. У сезоні 2024/2025 Динамо з Шовковським, попри провал у Лізі Європи, здобуло чемпіноство України.
У сезоні 2025/2026 кияни не змогли пройти відбір до Ліги чемпіонів та Ліги Європи, опинившись у Лізі конференцій, але і там результати були ніякі. В УПЛ у киян теж були проблеми, через що наразі вони посідають четверте місце.