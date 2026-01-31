Укр Рус
31 січня, 09:49
Шовковський знайшов нове заняття після звільнення з Динамо: чим займається легенда киян

Єгор Торяник
Основні тези
  • Олександра Шовковського звільнили з Динамо після поразки від Омонії у Лізі конференцій.
  • Йожеф Сабо зазначив, що Шовковський визнав важкість ситуації після звільнення, але погані результати Динамо не були повністю його провиною.

Олександра Шовковського наприкінці листопада 2025 року звільнили з Динамо. Причиною стала поразка київського клубу у матчі проти Омонії у Лізі конференцій.

Проте колишній керманич "біло-синіх" знайшов собі нове заняття поза футболом. Марина Кутєпова, дружина Шовковського у своємі інстаграмі показала, чим займається екскоуч киян на дозвіллі.

Чим займається Шовковський?

Тепер легенду Динамо можна побачити не на природі, а за більярдним столом. На фото, яке поширила дружина Шовковського, він грає разом зі своїм сином Владиславом.

Шовковський грає у більярд з сином / Фото з інстаграму дружини екстренера Динамо

Раніше Йожеф Сабо висловився про Шовковського. Прославлений український тренер у коментарі для Meta розповів про те, як почувається легенда Динамо після звільнення з київського клубу.

За його словами, Шовковський визнав, що йому зараз важко. Також Сабо пояснив, що погані результати Динамо не були його провиною повністю.

"Тренер вивчає суперника, обирає тактику, а команда не біжить. Вони не можуть повною мірою виконати установку, просто їм не дано. Я дивлюся, як оброблять м'яч, як виконують передачі, і мене просто вивертає. Їм не вистачає майстерності. А Шовковському бракує поки досвіду", – сказав Сабо.

Як Динамо виступало на чолі з Шовковським?

  • Шовковський у 2023 році став виконуючим обов'язки головного тренера після відставки Мірчі Луческу. Згодом він отримав повноцінний контракт.

  •  У тій кампанії кияни під його керівництвом стали срібним призером УПЛ. У сезоні 2024/2025 Динамо з Шовковським, попри провал у Лізі Європи, здобуло чемпіноство України.

  • У сезоні 2025/2026 кияни не змогли пройти відбір до Ліги чемпіонів та Ліги Європи, опинившись у Лізі конференцій, але і там результати були ніякі. В УПЛ у киян теж були проблеми, через що наразі вони посідають четверте місце.