"Спочатку не знав, куди подіти час": Шовковський відверто розповів про життя після звільнення

Колишній наставник Динамо Олександр Шовковський розповів, як проводить час після звільнення. Легенда клубу зізнався, що упродовж цього періоду переосмислив багато речей.

Український фахівець поділився подробицями свого життя під час паузи в роботі. В інтерв'ю Денису Бойку на ютубі Шовковський розповів, що в нього несподівано з'явився час для родини, саморозвитку та планування майбутнього.

Як проводить час Шовковський?

Колишній воротар Динамо розповів, що намагається максимально продуктивно використати період без інтенсивного робочого графіка.

За словами Шовковського, нині він підтримує фізичну форму, вивчає англійську мову та проводить більше часу з близькими.

Зараз у мене творча відпустка. Час проводжу плідно для себе і для свого майбутнього. Підтримую свою форму, займаюся англійською мовою. Проводжу більше часу зі своїми близькими – з мамою, дітьми, спілкуюся з друзями,

– розповів Шовковський.

Життя після Динамо

Тренер зізнався, що спочатку не знав, як розпорядитися вільним часом. Раніше через насичений графік роботи він практично не мав можливості для відпочинку.

Аналізую минуле і роблю плани на майбутнє. Спочатку я взагалі не знав, куди цей час дівати. Оскільки раніше у мене взагалі не було вільного часу,

– пояснив фахівець.

За словами Шовковського, після тривалого періоду напруженої роботи можливість перепочити та переосмислити багато речей стала для нього справжнім "ковтком свіжого повітря".

