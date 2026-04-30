Шовковський зізнався, що безробітний

Після звільнення з київського Динамо ексголкіпер збірної України взяв паузу в кар'єрі. Шовковський проводить більше часу з рідними та з'являється на світських заходах.

Олександр Шовковський назвав себе безробітним під час спілкування з блогеркою angelina.pichik. Легенда Динамо після відходу з клубу досі залишається без посади.

Що сказав Шовковський?

Під час одного з інтерв'ю Шовковського попросили коротко розповісти, ким він зараз працює. У відповідь колишній тренер Динамо з іронією заявив: "Я зараз ніким не працюю. Я безробітний".

Ця фраза швидко розлетілася мережею, адже ще нещодавно його активно пов'язували з можливим призначенням у збірну України після відходу Сергія Реброва. Сам тренер раніше підтверджував, що мав розмови щодо свого майбутнього, але офіційних пропозицій поки не отримував.

Пауза після Динамо чи новий великий виклик?

Шовковський залишив Динамо наприкінці 2025 року після серії невдалих результатів, хоча раніше приводив команду до чемпіонства. Після цього він вирішив взяти час на переосмислення та відновлення.

За словами самого фахівця, він відкритий як до роботи в Україні, так і за кордоном. Тож статус "безробітного" може виявитися лише тимчасовою паузою перед новим серйозним призначенням.

Нещодавно Олександр Шовковський підтримав Сергія Реброва, який припинив співпрацю зі збірною України.

