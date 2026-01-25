Укр Рус
Sport News 24 Футбол Він зараз "на рогах": екстренер Динамо показав, що робить після звільнення
25 січня, 10:38
2

Він зараз "на рогах": екстренер Динамо показав, що робить після звільнення

Андрій Олійник
Основні тези
  • Олександр Шовковський після звільнення з Динамо проводить час з родиною та відвідує оленячий парк, де годує тварин.
  • Шовковський разом із дружиною допомагає сусідам, гріючи труби у своєму будинку після російських обстрілів, щоб забезпечити воду й тепло.

Олександр Шовковський поки не розкривав планів щодо подальшої роботи у футболі. Колишній наставник Динамо відпочиває від стресу тренерської посади.

Шовковський присвячує вільний час, що з'явився після припинення співпраці з Динамо, своїй родині. Про пригоди разом з дружиною Мариною Кутєповою легендарний голкіпер розповідає в інстаграмі.

Дивіться також Конфліктував з Ярмоленком та зі скандалом розлучився з дружиною: таємниці життя Шовковського 

Що робить Шовковський після звільнення з Динамо?

Завершення робочого тижня Шовковський вирішив провести у спілкуванні з природою. Він та Марина вирушили до оленячого парку "На рогах".

Колишній гравець Динамо і збірної України, очевидно, піклується про тварин: у сторіс він виклав світлини, на яких годує рогатих мешканців парку просто з рук, а також висипає величенький мішок корму в їхню годівницю.


Шовковський у парку "На рогах" / фото з інстаграму


Шовковський висипає корм для тварин / фото з інстаграму

Чим ще займається Шовковський після Динамо?

  • Олександр разом з іншими киянами протистоїть проблемам, спричиненим російськими обстрілами. Він та дружина нещодавно власноруч гріли труби у своєму будинку, щоб у сусідів були вода й тепло.
  • За словами колишнього коуча Шовковського в Динамо Йожефа Сабо, Олександру важко далося прощання з київським клубом. При цьому, на думку Сабо, провина за погані результати команди лежить в першу чергу на гравцях, а не на Шовковському. 