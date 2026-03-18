Шовковський міг опинитися в Шахтарі: легенда Динамо зробив відверту заяву

Шахтар був найпринциповішим суперником у кар'єрі Олександра Шовковського – але у 2008 році голкіпер Динамо ледь не отримав з Донецька пропозицію, від якої було дуже складно відмовитися.

В інтерв'ю ютуб-каналу Дениса Бойка колишній гравець визнав, що мав розмову з власником "гірників". Ахметов не приховував, що був би радий бачити Шовковського у футболці свого клубу.

Що Ахметов сказав Шовковському?

Зустріч голкіпера Динамо і президента Шахтаря відбулася у 2008 році перед стартом чемпіонату Європи, який приймали Австрія і Швейцарія. Рінат Ахметов тоді зізнався Шовковському, що хоче побудувати справжній бренд із Шахтаря і якось змінити ситуацію у вболівальницькому середовищі, де 65% фанів надавали перевагу киянам, а не клубу з Донецька.

Він сказав, що було три гравці, яких він хотів би бачити у своїй команді. Один з них був я. Я спитав: "При всій повазі, як ви собі це уявляєте?" Він відповів, що все можливо. Мовляв, я б зробив таку пропозицію, від якої ти не зміг би відмовитися. Але пропозиції такої не було, хоча розмова була,

– згадав Шовковський.

Ще одна розмова відбулася вже наприкінці 2016 року, коли Шовковський оголосив партнерам по команді після останнього свого "класичного", що завершує кар'єру. Під час відпустки приймальня Ахметова зв'язалась з голкіпером телефоном і повідомила, що власник Шахтаря хотів би з ним поспілкуватися.

Він привітав мене з чудовою кар'єрою, подякував за ті часи, ті емоції… Хоча сказав, що крові я йому попив багато,

– з усмішкою розповів Шовковський.

Попри усю напругу у відносинах Динамо та Шахтаря, колишній голкіпер визнав, що радий наявності в українському футболі таких людей як Ахметов, і йому було приємно почути від нього визнання.

