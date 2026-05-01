Шовковський дав важливі поради новому головному тренеру збірної України

Колишній наставник Динамо Олександр Шовковський поділився своїми очікуваннями від роботи наступного головного тренера національної збірної. Легендарний воротар також заінтригував натяками на своє майбутнє у футболі.

Шовковського називали серед кандидатів на посаду коуча головної команди. Про свої шанси очолити збірну він розповів в інтерв'ю ютуб-проєкту "ТСН Гламур".

Дивіться також Шовковський відверто висловив претензії Ярмоленку в інстаграм-опитуванні

Чи буде Шовковський тренувати збірну України?

Героя чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року у складі національної команди запитали, чи мріє він стати наступником Сергія Реброва на посаді керманича збірної.

Шовковський відповів, що у житті буває багато бажань, а розповідати про плани на майбутнє – це тільки "смішити Бога". Але натякнув, що його бажання залишаться при ньому, "поки не настане момент, що вони здійсняться".

Кандидатура Шовковського не є основною серед потенційних українських спеціалістів, які могли б працювати з "синьо-жовтими", але він цілком доступний для цієї роботи, адже після Динамо не продовжив тренерську кар'єру одразу, взявши павзу. Проте поки, за його словами, контактів з боку Української асоціації футболу не було.

Чого Шовковський очікує від нового тренера збірної?

Колишній воротар Динамо висловив впевненість, що ключове завдання для нового коуча у збірній – це вивести футбол в Україні на новий високий рівень.

Потрібно дві речі задля того, щоб наша збірна досягала високих результатів. Перше – зробити так, щоб чемпіонат України входив до топ-5 у Європі. На сьогоднішній момент це неможливо. Другий варіант – щоб багато гравців грали в топ-5. Це набагато простіше, але для цього треба, щоб наших гравців запрошували в команди, які грають в топ-5. Тоді ми будемо конкурентоспроможними,

– визначив Шовковський коло питань, які потребують вирішення.

Хто має найбільші шанси очолити збірну України?

ЗМІ вважають головним претендентом на посаду головного тренера Мирона Маркевича, який вже працював з командою у 2010 році, але покинув своє місце за власним бажанням на знак протесту проти рішення покарати Металіст за договірний матч із Карпатами.

Проте інсайдер Ігор Циганик у своєму ютуб-проєкті переконує, що президент УАФ Андрій Шевченко хотів би запросити до збірної свого колишнього асистента, талановитого тактика з Італії Андреа Мальдеру. Міланець неодноразово висловлював любов до України і навіть має тату з національними символами нашої держави.

Також до збірної чутки сватають Руслана Ротаня, Ігоря Йовічевича і Паулу Фонсеку. Двоє з них навряд чи залишать свої посади у клубах, натомість Йовічевич зараз не має чинного контракту.