"Йому важко": легенда Динамо розповів, як почувається Шовковський після звільнення

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо зустрівся зі своїм експідопічним Олександром Шовковським. Відомий наставник та телеексперт дізнався про почуття легендарного голкіпера, якого звільнили з київського клубу.

Сабо та Шовковський живуть неподалік один від одного. Тож у них була нагода поспілкуватися щодо останніх подій у Динамо, пише 24 Канал з посиланням на Мета.

Що Сабо сказав Шовковському про звільнення?

Йожеф Сабо розповів, що Олександр Шовковський визнав: йому зараз важко. Колишній іменитий наставник підтримав ексгравця і нагадав, що такою є тренерська доля.

Сабо також підбадьорив Олександра, пояснивши, що погані результати Динамо не були повністю його провиною.

Тренер вивчає суперника, обирає тактику, а команда не біжить. Вони не можуть повною мірою виконати установку, просто їм не дано. Я дивлюся, як оброблять м'яч, як виконують передачі, і мене просто вивертає. Їм не вистачає майстерності. А Шовковському бракує поки досвіду,

– розставив усе по полицях Сабо.

Як Сабо оцінює нового тренера Динамо?

Щодо Ігоря Костюка, який замінив Шовковського на тренерській лаві, Йожеф Сабо пригадав, як гравцем той не особливо його вразив.

Коли я тренував Динамо, Костюк був у дублі. Він рідко проходив до основного складу. Був тихим хлопчиком, зайвий раз не висовувався. Як наставник він непогано себе зарекомендував в U-19, але це ні про що не говорить. Потрібно подивитися на гру команди навесні. Щоб зробити висновки, достатньо буде 5 турів,

– пояснив Сабо.

Як і коли Сабо тренував Динамо?