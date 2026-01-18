У будинку легенди Динамо замерзли труби: дружина показала, як доводиться грітися
- Через відсутність електрики та опалення у будинку Олександра Шовковського замерзли труби, які він з дружиною змушений розморожувати гарячою водою.
- Завдяки їхнім зусиллям вдалося відновити опалення не лише у своїй оселі, а й у сусідів.
Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський, як і всі кияни, змушений боротися з наслідками російських обстрілів. Разом з дружиною ексворотар самостійно долає комунальні проблеми.
Поки його колишні підопічні виїхали на збори в теплі країни, Шовковський під час лютих морозів проводить години в під'їзді. Він та його обраниця Марина Кутєпова вирішили взяти ситуацію у власні руки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дружини спортсмена.
Чим займається Шовковський під час блекаутів?
Через тривалу відсутність електрики та опалення труби у будинку, де мешкає подружжя Шовковського і Кутєпової, замерзли.
Колишній футболіст і його дружина самі до ночі відігрівали комунікації за допомогою гарячої води.
Олександр Шовковський і дружина розморожують труби / фото з інстаграму Марини Кутєпової
Зрештою їхні зусилля увінчались успіхом, завдяки чому не лише в оселі Шовковського, але й у сусідів підніше відновили подачу опалення.
Марина прокоментувала ситуацію з оптимізмом.
Ми живі, ми здорові, ми посміхаємось і радіємо, ми разом і ми сила! Ми не сидимо та не скиглимо, не звинувачуємо. Ми беремо все у свої руки, гуртуємось і живемо,
– написала дружина легенди Динамо.
Чим відомий Олександр Шовковський?
Шовковський – один із найбільш титулованих українських футболістів в історії. Він 14-разовий чемпіон України, володар 10 Кубків, 5 Суперкубків.
За даними Transfermarkt, Олександр провів за Динамо 636 матчів, у 317 з них зберіг свої ворота сухими.
За збірну України у Шовковського 92 гри. Він брав участь у чемпіонаті світу 2006 року – єдиному, на який кваліфікували "синьо-жовті" за свою історію – і встановив там рекорд, жодного разу не пропустивши у серії пенальті.
Наприкінці 2023 року став головний тренером Динамо, здобув з киянами чемпіонство України. Шовковського звільнили у листопаді 2025-го через погані результати команди.