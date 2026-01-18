У будинку легенди Динамо замерзли труби: дружина показала, як доводиться грітися

Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський, як і всі кияни, змушений боротися з наслідками російських обстрілів. Разом з дружиною ексворотар самостійно долає комунальні проблеми.

Поки його колишні підопічні виїхали на збори в теплі країни, Шовковський під час лютих морозів проводить години в під'їзді. Він та його обраниця Марина Кутєпова вирішили взяти ситуацію у власні руки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дружини спортсмена.

Чим займається Шовковський під час блекаутів?

Через тривалу відсутність електрики та опалення труби у будинку, де мешкає подружжя Шовковського і Кутєпової, замерзли.

Колишній футболіст і його дружина самі до ночі відігрівали комунікації за допомогою гарячої води.



Олександр Шовковський і дружина розморожують труби / фото з інстаграму Марини Кутєпової

Зрештою їхні зусилля увінчались успіхом, завдяки чому не лише в оселі Шовковського, але й у сусідів підніше відновили подачу опалення.

Марина прокоментувала ситуацію з оптимізмом.

Ми живі, ми здорові, ми посміхаємось і радіємо, ми разом і ми сила! Ми не сидимо та не скиглимо, не звинувачуємо. Ми беремо все у свої руки, гуртуємось і живемо,

– написала дружина легенди Динамо.

Чим відомий Олександр Шовковський?