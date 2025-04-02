У Німеччині трагічно загинув юний український футболіст

Сумна новина сколихнула українську спортивну спільноту. Перестало битися серце футболіста Олександра Шворака.

Він був вихованцем ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу Тайм. Хлопець пішов із життя, коли перебував у Німеччині, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу команди.

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Жахлива звістка

Гравець був 2007 року народження. Клуб не назвав причину його смерті та висловив співчуття рідним і близьким у зв’язку з цією трагедією.

R.I.P. Трагічно загинув у Німеччині наш вихованець Олександр Шворак (2007 року народження)… Співчуття близьким і рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом,

– йдеться у повідомленні.

За даними Ковель media, Олександр Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Є інформація, що в Берліні футболіста було вбито, проте наразі вона не є офіційною.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року в Німеччині з кийками та ножем напали на двох українських баскетболістів – 17-річного Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка. Перший помер від ножових поранень, а серце другого перестало битися в реанімації через десять днів

За той злочин чотирьох підлітків засудили до ув'язнення на термін від 8,5 до 10 років.