Колишній гравець Суперліги Юрій Зозуля отримав орден від Головнокомандувача ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії багато українських спортсменів стали на захист Батьківщини. До лав Збройних сил України долучився колишній гравець низки баскетбольних клубів Юрій Зозуля.

Лейтенант ЗСУ Юрій Зозуля відзначився героїчним вчинком на Курському напрямку. Колишнього баскетболіста Суперліги особисто нагородив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише 24 Канал з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.

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Героїчний вчинок колишнього баскетболіста

24 серпня 2024 року в районі населеного пункту Коренево Курської області лейтенант Зозуля долучився до штурмової групи, яка зайшла у тил ворога. Мужній офіцер за допомогою автомата та гранат нейтралізував двох бійців противника, які забезпечували прикриття кулеметного гнізда. Це створило умови для успішного штурму основними силами українського підрозділу.

Під час операції один з наших воїнів зазнав серйозного поранення. Юрій особисто виніс бійця до безпечного місця та надав першу медичну допомогу.

Противник спробував повернути втрачені позиції. Однак завдяки грамотній обороні, яку організував лейтенант Зозуля, невелика група бійців зуміла відбити атаку ворожої піхоти та залишити українські позиції під контролем.

Юрія Зозулю нагородили орденом / фото ФБУ

31 грудня 2024 року Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив лейтенанту Юрію Миколайовичу Зозулі орден "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня.

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Юрій Зозуля виступав за команди Дніпро, Сумихімпром, ДніпроАзот, БК Донецьк, МБК Миколаїв, Черкаські Мавпи, Волиньбаскет.