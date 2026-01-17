Футболіст на контракті, доктор філософії і правопорушник – цікаві факти з життя Олександра Усика

Тричі абсолютному чемпіону світу з боксу Олександру Усику виповнюється 39 років. Його життя могло скластися зовсім інакше і сповнене несподіваних поворотів.

Перш ніж стати непереможною легендою та кумиром для мільйонів людей по всьому світу, Олександр Усик пройшов непростий шлях. 24 Канал пропонує поглянути на цікаві та невідомі сторінки біографії боксера.

Як у дитинстві Усик опинився на межі життя і смерті?

У віці 8-9 років майбутній спортсмен переніс випробування, яке загартувало його на все подальше життя. Як розповів Олександр блогеру Славі Дьоміну, він захворів на двосторонню пневмонію, що переходила в туберкульоз. 320 днів маленький Саша провів у Чернігівському тубдиспансері.

Я там навчився плести з крапельниць. А ще саме там почав спілкуватися з Богом. Хоча раніше ходив до церкви пару разів з бабусею. Батьки були більш радянського виховання, вони особливо не були вірянами. Мені отець подарував молитвослов, і я почав говорити з Богом, як дитина може, своїми словами,

– пригадував Усик.

З цього часу Олександр набув побожності, яка стала однією із визначальних рис його характеру і вчинків. Він говорив, що дякує Богу за те, що вижив.



Олександр Усик з іконою / фото з інстаграму

Чому Усик не став футболістом?

Олександр не прагнув кар'єри в боксі: як і багато його однолітків, у шкільні роки він мріяв стати відомим футболістом. Усик займався у школі сімферопольської Таврії, грав за дитячу команду.

Улюблене заняття довелося кинути через фінансові проблеми батьків. Футбол потребував дорогого екіпірування, потрібно було платити за участь в турнірах. Бокс виявився дешевшим і доступнішим – тож Усик пішов у залу. Зробив він це за спортивними мірками досить пізно, аж у 15-річному віці.

Бажання Олександра бути професійним футболістом зрештою все ж втілилися у життя – але вже після того, як його ім'я дізнався увесь світ.

Влітку 2023 року футбольний клуб Полісся оголосив про підписання з Усиком контракту. У команді він отримав свій улюблений 17-ий ігровий номер. На рівні УПЛ Олександр так і не дебютував, але ще раніше виступив на товариському турнірі Winter Cup.



Олександр Усик підписує контракт із Поліссям / фото ФК Полісся

Який науковий ступінь має Олександр Усик?

У 2025 році Олександр несподівано додав до усіх своїх титулів той, що вимагав не спритності у рингу та потужних ударів, а вивчення джерел і застосування наукових методів. Усик захистив дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Як пише Укрінформ, Усик досліджував правове забезпечення співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Йому було присуджено ступінь доктора філософії з права.

Олександр Усик на захисті дисертації / фото з фейсбуку ХНУВС

Як у Польщі Усик ледь не потрапив до в'язниці?

У вересні 2024 року боксер опинився в епіцентрі скандалу, який мав дипломатичні наслідки.

В аеропорту Кракова на борт літака не пустили особу, що супроводжувала Олександра. Усик відмовився летіти сам, а також не хотів залишати зону відправлень. Співробітники авіакомпанії за процедурою викликали правоохоронців, боксера затримали.

У ситуацію втрутилися народний депутат Жан Беленюк і Президент України Володимир Зеленський. Як писав Кореспондент, глава держави заявив, що обурений таким ставленням поляків до громадянина і чемпіона та доручив дипломатам захистити права українця.

Олександр Усик з консулом України в Польщі / фото з X міністра закордонних справ Андрія Сибіги

Зрештою Усика швидко відпустили, а сам він прокоментува інцидент у соцмережах, іронічно віддавши належне поліціянтам.

Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії,

– написав Олександр.

Чому Усик усюди використовує число 17?

Справа не лише в тому, що це день його народження, а радше в особі того, хто також з'явився на світ саме 17 січня.

У 1942 році у штаті Кентуккі цього дня народився Кассіус Марселлус Клей-молодший, якого весь світ знатиме як Мухаммеда Алі. Для Усика американський боксер – справжній кумир і взірець.



Усика нагороджують Трофеєм Мухаммеда Алі / фото World Boxing Series

Символічно, що саме Олександр став першим в історії володарем Трофея Мухаммеда Алі, коли у 2018 році виграв Світову серію боксу і завоював перше своє звання абсолютного чемпіона світу.