"Я йду захищати свою країну": Усик зізнався, як на початку війни був готовий залишити ринг

Олександр Усик пригадав перші дні повномасштабної війни, коли роздумував поставити кар’єру на паузу й піти боронити Україну. Чемпіон розповів, хто переконав його повернутися до тренувань.

На початку вторгнення Росії у лютому 2022 року багато українських спортсменів взяли до рук зброю. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі розповів Daily Mail Boxing, що теж всерйоз розглядав можливість завершити кар'єру заради служби.

Що сказав Усик?

За словами боксера, у перші дні війни він без вагань вирішив вступити до територіальної оборони й поставити спортивну кар'єру на паузу.

Коли почалася війна, я сказав: "Я припиняю боксувати. Я йду захищати свою країну",

– зізнався Усик.

Він наголосив, що відчував моральний обов’язок бути поруч із військовими та цивільними, адже вважав, що як чоловік і батько має стати на захист держави. Чемпіон певний час перебував у лавах тероборони, перш ніж обставини змусили його переглянути своє рішення.

Поранений боєць переконав повернутися в ринг

Переломним моментом стала розмова з українським військовим, який перебував у лікарні у Львові. Боєць попросив Усика не залишати спорт, адже його виступи на міжнародній арені мають величезне значення для морального духу українців.

Брате, я батько, я чоловік, я маю йти до армії,

– відповів Усик.

Однак військовий наполіг, що боксер потрібен країні саме як чемпіон світу – людина, яка може говорити про Україну з найвищих світових трибун. Після цієї розмови боксер повернувся додому та зв’язався зі своїм менеджером, щоб відновити тренувальний табір і почати підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа.

