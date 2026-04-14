"Be careful, братан": Усик створив новий мем

Олександр Усик під час першої дуелі поглядів із Ріко Верховеном кинув фразу, яка вже стала вірусною. Його "Be careful, братан" миттєво розлетілося мережею.

Напруга перед майбутнім боєм між Усиком і Верховеном відчувалася ще на пресконференції. Суперники вперше зустрілися віч-на-віч і не стримували емоцій, передає 24 Канал.

Як народився новий мем?

Під час пресконференції ведучий звернувся до промоутера нідерландця Едді Хірна, попередивши його бути обережним у словах поруч із габаритним Верховеном. У цей момент Усик несподівано втрутився та з усмішкою кинув: "Be careful (будь обережним, – ред.), братан".

Фраза пролунала в жартівливо-саркастичному тоні, однак одразу привернула увагу публіки. У соцмережах її вже активно підхопили фанати, порівнюючи з попереднім вірусним висловом українця "Don't push the horses".

Напружена дуель поглядів і гучні заяви

Після пресконференції Усик і Верховен провели традиційну битву поглядів. Боксери кілька хвилин не відводили очей один від одного, поки їх не розняли організатори.

Сам Верховен упевнено заявив, що здатен нокаутувати українця через значну різницю у вазі. У відповідь Усик був лаконічним і холоднокровним: "Побачимо".

Поєдинок відбудеться 23 травня в Єгипті і має всі шанси стати одним із найгучніших боїв року.