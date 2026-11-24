Олександр Усик відвідав матч АПЛ у Лондоні за участю Єгора Ярмолюка та Віталія Миколенка. Після гри боксер звернувся до українських футболістів із теплими словами.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу не обмежився переглядом поєдинку з трибун стадіону "Брентфорд", а після фінального свистка особисто зустрівся з нашими легіонерами. Про зустріч із футболістами Усик розповів на своїй сторінці в мережі Х.

Усик підтримав Ярмолюка та Миколенка

Український боксер відвідав поєдинок 12-го туру англійської Прем'єр-ліги між Брентфордом та Евертоном. Зустріч завершилася розгромною перемогою господарів із рахунком 4:0.

У складі Брентфорда на поле вийшов півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк. За Евертон у цьому матчі зіграв інший представник нашої національної команди – захисник Віталій Миколенко.

Усик спостерігав за грою з трибун і підтримував обох співвітчизників. Попри те, що цього разу українці опинилися по різні боки футбольного протистояння, боксер знайшов можливість приділити увагу кожному.

Після завершення зустрічі Усик завітав до роздягалень обох клубів, де поспілкувався з українськими футболістами.

Що Усик сказав українським футболістам

Боксер не залишив зустріч без публічного коментаря. Він опублікував спільний меседж для Ярмолюка та Миколенка, побажавши обом успіхів у футбольній кар'єрі.

Різні команди, але той самий український дух. Радий бачити вас, Єгоре та Віталію. Бажаю вам усього найкращого, хлопці!,

– написав Усик.

Нагадаємо, зараз український супертяж роздумує над продовженням кар'єри у крузервейті. Серед можливих суперників Олександра Усика є непереможний американець Девід Бенавідес.