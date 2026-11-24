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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу не ограничился просмотром матча с трибун стадиона "Брентфорд", а после финального свистка лично встретился с нашими легионерами. Об встрече с футболистами Усик рассказал на своей странице в сети Х.

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Усик поддержал Ярмолюка и Миколенко

Украинский боксер посетил матч 12-го тура английской Премьер-лиги между Брентфордом и Эвертоном. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе Брентфорда на поле вышел полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк. За Эвертон в этом матче сыграл другой представитель нашей национальной команды – защитник Виталий Миколенко.

Усик наблюдал за игрой с трибун и поддерживал обоих соотечественников. Несмотря на то, что на этот раз украинцы оказались по разные стороны футбольного противостояния, боксер нашел возможность уделить внимание каждому.

По окончании встречи Усик посетил раздевалки обоих клубов, где пообщался с украинскими футболистами.

Что Усик сказал украинским футболистам

Боксер не оставил встречу без публичного комментария. Он опубликовал совместное сообщение для Ярмолюка и Миколенко, пожелав обоим успехов в футбольной карьере.

Разные команды, но тот же украинский дух. Рад видеть вас, Егор и Виталий. Желаю вам всего наилучшего, ребята!– написал Усик.

Напомним, сейчас украинский супертяжеловес размышляет над продолжением карьеры в крузервейте. Среди возможных соперников Александра Усика – непобедимый американец Дэвид Бенавидес.