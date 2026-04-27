Невизнану МОК організацію Міжнародна асоціація боксу досі очолює росіянин, прихильник диктаторського режиму Умар Кремльов. Ступінь "компетентності" цього діяча засвідчив його коментар про Олександра Усика.

Посіпака Путіна вирішив, що когось цікавить його думка про потенційний бій українського чемпіона з американцем Деонтеєм Вайлдером. Нічого дивного, що українофоб вирішив заявити про поразку Усика, пише FightNews.

Що сказав Кремльов про потенційний бій Усик – Вайлдер?

Путініст і прихильник війни проти України натякнув на те, що Олександр Усик – "нехороша людина", тому він нібито має поступитися Вайлдеру у ринзі нокаутом.

Упевнений, що якби бій Вайлдера та Олександра Усика відбувся, він завершився б достроковою перемогою Деонтея. Він – сильний боксер: у нього швидкі ноги та руки, і загалом він хороша людина, а такі завжди перемагають,

– цинічно розповів Кремльов.

Довідка. Кремльов – не справжнє ім'я очільника IBA. Насправді колишнього боксера звати Умар Лутфуллоєв. Як зазначав мер Києва та ексчемпіон світу Віталій Кличко, росіянин спеціально змінив прізвище, щоб прислужитися режиму Путіна та бути "ближчим" до диктатора.



