Приспешник Путина решил, что кого-то интересует его мнение о потенциальном бое украинского чемпиона с американцем Деонтеем Уайлдером. Ничего удивительного, что украинофоб решил заявить о поражении Усика, пишет FightNews.

Что сказал Кремлев о потенциальном бое Усик – Уайлдер?

Путинист и сторонник войны против Украины намекнул на то, что Александр Усик – "нехороший человек", поэтому он якобы должен уступить Уайлдеру в ринге нокаутом.

Уверен, что если бы бой Уайлдера и Александра Усика состоялся, он завершился бы досрочной победой Деонтея. Он - сильный боксер: у него быстрые ноги и руки, и вообще он хороший человек, а такие всегда побеждают,

– цинично рассказал Кремлев.

Справка. Кремлев – не настоящее имя главы IBA. На самом деле бывшего боксера зовут Умар Лутфуллоев. Как отмечал мэр Киева и экс-чемпион мира Виталий Кличко, россиянин специально сменил фамилию, чтобы прислужиться режиму Путина и быть "ближе" к диктатору.



