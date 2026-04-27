Приспешник Путина решил, что кого-то интересует его мнение о потенциальном бое украинского чемпиона с американцем Деонтеем Уайлдером. Ничего удивительного, что украинофоб решил заявить о поражении Усика, пишет FightNews.
Что сказал Кремлев о потенциальном бое Усик – Уайлдер?
Путинист и сторонник войны против Украины намекнул на то, что Александр Усик – "нехороший человек", поэтому он якобы должен уступить Уайлдеру в ринге нокаутом.
Уверен, что если бы бой Уайлдера и Александра Усика состоялся, он завершился бы досрочной победой Деонтея. Он - сильный боксер: у него быстрые ноги и руки, и вообще он хороший человек, а такие всегда побеждают,
– цинично рассказал Кремлев.
Справка. Кремлев – не настоящее имя главы IBA. На самом деле бывшего боксера зовут Умар Лутфуллоев. Как отмечал мэр Киева и экс-чемпион мира Виталий Кличко, россиянин специально сменил фамилию, чтобы прислужиться режиму Путина и быть "ближе" к диктатору.
Возможен ли поединок Усика и Уайлдера?
- Долгое время Деонтей считался главным претендентом на то, чтобы стать следующим соперником украинца. Но договоренность между спортсменами на бой так и не произошла.
- Усик объявил, что 23 мая в египетской Гизе выйдет на бой против кикбоксера Рико Верховена по правилам бокса.
- После нидерландца Александр планирует провести поединок с победителем чемпионского поединка между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа, а затем мечтает завершить карьеру трилогией с Тайсоном Фьюри.