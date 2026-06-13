"Зустріч двох чемпіонів": відомі перші деталі перемовин Усика і Трампа у Білому домі

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик став гостем президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому. Виявилося, що спортсмена запросив до глави держави спецпосланець з питань України.

Колишній кореспондент Голосу Америки у Вашингтоні Остап Яриш розповів, що перебування Усика на аудієнції з Трампом затягнулося.

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Що відомо про зустріч Усика і Трампа у Білому домі?

Ініціатором розмови українського чемпіона з американським президентом була сторона уряду США. Зокрема про зустріч домовився спецпосланець Трампа з питань України, колишній активний учасник переговорів про завершення російсько-української війни генерал Кіт Келлог. Він назвав це "зустріччю двох чемпіонів".

Келлог оприлюднив світлину на ґанку Білого дому разом з Усиком і своєю дочкою Меган Моббс, яка є активною захисницею інтересів України у США.

За інформацією з американської столиці, зустріч Усика з Трампом відбулася у теплій атмосфері. Показово, що вона тривала довше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що спортсмен зміг зацікавити республіканця тим, що хотів до нього донести.

Раніше Усик спілкувався з Трампом лише заочно: записував звернення до американського президента, у якому закликав його звертати більше уваги на Україну і навіть пропонував пожити у його домі в Києві під обстрілами.

Чому Усик перебуває у США?

У мережі припускають, що Олександр може бути запрошений на головну подію святкування ювілею Трампа у неділю, 14 червня – президенту США виповнюється 80 років.

На галявині Білого дому відбудеться турнір UFC, присвячений дню народження глави держави та 250-ій річниці незалежності США. Ймовірно, що Усик стане почесним гостем події, яку організовує друг Трампа і власник UFC Дейна Вайт. За чутками, він мріє організовувати бої за участі Усика у своєму промоушені Zuffa Boxing.