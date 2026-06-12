Про це стало відомо з соцмереж володаря поясів IBF, WBC та WBA. В інстаграм Олександр Усик повідомив про евакуацію зі штаб-квартири Міністерства оборони США.

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Що сказав Олександр Усик?

Непереможний український боксер розповів своїм шанувальникам, що оглядини культового для США місця склались не так, як гадалось.

Приїхали в Пентагон, а тут якась атака. На Пентагон тривога. І треба евакуюватися. Що відбувається?,

– сказав Усик.

Зазначимо, що, імовірно, український боксер перебуває у США у статусі одного з гостей майбутнього ММА-турніру UFC Freedom 250, який у ніч проти 15 червня відбудеться на території Білого дому.

Головною подією вечора стане об’єднавчий бій у легкій вазі між повноцінним чемпіоном UFC Ілією Топурією та тимчасовим чемпіоном Джастіном Гейджі. У співголовній події Алекс Перейра дебютує у важкій вазі проти Сіріля Гана в поєдинку за тимчасовий титул UFC.

Що відомо про продовження кар’єри Усика?

Наразі для українця експерти виділяють кілька кандидатур, з яких українець перемагав трьох: Ріко Верховена, Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф’юрі. Ще одним кандидатом є Агіт Кабаєл.

Головна людина у сучасному боксі, очільник управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх переконує, що на наступний 2027-ий рік готує для нашого земляка грандіозний бій у Стамбулі біля легендарної релігійної споруди Айя-Софія.

Нагадаємо, що у травні він у складному поєдинку переміг технічним нокаутом нідерландця Ріко Верховена. Поєдинок проходив в єгипетській Гізі.