Поки спортивний світ обговорює останні виступи українського чемпіона, сам Усик не припиняє активну громадську діяльність. Цього разу зірковий боксер завітав до Пентагону – штаб-квартири Міністерства оборони США, передає 24 Канал.

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Що відомо про поїздку Усика в США?

Про візит чемпіона стало відомо із його інстаграму. Олександр Усик, ймовірно, відвідає турнір UFC в Білому домі 14 червня.

Головною подією вечора стане об’єднавчий бій у легкій вазі між повноцінним чемпіоном UFC Ілією Топурією та тимчасовим чемпіоном Джастіном Гейджі. У співголовній події Алекс Перейра дебютує у важкій вазі проти Сіріля Гана в поєдинку за тимчасовий титул UFC.

Які плани українського чемпіона?

Наприкінці травня Усик здобув перемогу технічним нокаутом над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Тепер увага фанатів прикута до подальших планів чемпіона. У команді українця вже натякали на нові великі поєдинки, а сам Усик заявляв, що готовий битися з будь-яким суперником.

Раніше супертяж неодноразово брав участь у міжнародних гуманітарних та благодійних ініціативах, зокрема як амбасадор UNITED24.

Боксер залишається одним із найвідоміших спортивних символів України у світі. Від початку повномасштабної війни Усик регулярно бере участь у проєктах зі збору коштів, підтримки військових та відновлення постраждалих міст.

Нагадаємо, український чемпіон увійшов до переліку найвпливовіших людей у спорті за версією журналу TIME.