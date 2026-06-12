Пока спортивный мир обсуждает последние выступления украинского чемпиона, сам Усик не прекращает активную общественную деятельность. На этот раз звездный боксер посетил Пентагон – штаб-квартиру Министерства обороны США, передает 24 Канал.

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Что известно о поездке Усика в США?

О визите чемпиона стало известно из его инстаграма. Александр Усик,, вероятно,, посетит турнир UFC в Белом доме.

Главным событием вечера станет объединительный бой в легком весе между полноправным чемпионом UFC Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Хейджи. В со-главном событии Алекс Перейра дебютирует в тяжелом весе против Сириля Гана в поединке за временный титул UFC.

Каковы планы украинского чемпиона?

В конце мая Усик одержал победу техническим нокаутом над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Теперь внимание фанатов приковано к дальнейшим планам чемпиона. В команде украинца уже намекали на новые крупные поединки, а сам Усик заявлял, что готов сражаться с любым соперником.

Ранее супертяжеловес неоднократно участвовал в международных гуманитарных и благотворительных инициативах, в частности в качестве посла UNITED24.

Боксер остается одним из самых известных спортивных символов Украины в мире. С начала полномасштабной войны Усик регулярно участвует в проектах по сбору средств, поддержки военных и восстановления пострадавших городов.

Напомним, украинский чемпион вошел в список самых влиятельных людей в спорте по версии журнала TIME.