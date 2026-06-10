Поєдинок, який експерти вважали легкою прогулянкою для українського важковаговика, завершився лише в 11-му раунді технічним нокаутом. Після цього у боксерському середовищі заговорили про спад у кар'єрі Усика, але за лаштунками підготовки насправді стояли складні виклики та важливі технологічні рішення, пише SportoweFakty.

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Які сюрпризи приготував Верховен?

Більшість аналітиків запевняли, що цей бій не має спортивного сенсу і завершиться миттєвим домінуванням українця. Однак Ріко Верховен продемонстрував неймовірну фізичну міць, нав'язав свій стиль і виявився стійким до ударів. Крім того, Олександр Усик вийшов на ринг із рекордною вагою у своїй кар'єрі.

Фахівець із фізичної підготовки у команді українця Якуб Хицький зазначив, що цей фактор разом із витривалістю суперника змусив Усика витратити набагато більше часу на пошуки ключа до перемоги, що й здивувало глядачів.

Жорстка відповідь критиками та експромоутеру

На тлі важкого бою колишній промоутер Усика Олександр Красюк припустив, що чемпіону вже час подумати про пенсію. У команді боксера на такі слова відреагували спокійно, але різко.

За словами Хицького, думка колишнього промоутера не викликає подиву, а от якби це сказав теперішній менеджмент – був би привід для хвилювання. Фахівець наголосив, що закиди про "занепад" Усика є абсолютно несправедливими, адже краса спорту якраз і полягає в його непередбачуваності.

Я читав, що нинішня команда намагається штучно продовжити кар'єру Олександра, що вони обманюють його щодо його психомоторних здібностей та ознак старіння. Наша команда формувалася багато років, щоб оптимізувати його підготовку до боїв. Зараз її мета та роль дуже чіткі. Усик має завершити свою кар'єру у потрібний час, не програвши жодного бою. Інструменти та ресурси, виділені для цього, роблять це можливим,

– заявив Хицький.

Зміни у тренуваннях та нові технології

Тренерський штаб планує впровадити радикальні зміни не лише в процесі підготовки, а й у системі захисту здоров'я бійця. Хицький також визнав, що цей бій став для нього несподіваним, проте назвав його якісним видовищем.

Усі про це говорять. Це матиме наслідки для майбутніх шоу і боїв Олександра,

– заявив він.

Зокрема, йдеться про залучення сучасних технологій: моніторинг прискорення голови та глибоке профілювання когнітивних здібностей Олександра. Це дозволить підняти безпеку та витривалість українського абсолюта на абсолютно новий рівень.