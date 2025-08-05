Олександр Усик відомий своєю великою любов'ю до власної родини. Абсолютний чемпіон світу має чарівну дружину Катерину та чотирьох дітей – Кирила, Михайла, Єлизавету та Марію.

Усик нещодавно у своєму тіктоці опублікував миле відео з наймолодшою донечкою Марією. Український боксер розчулив серця фанатів зворушливими кадрами, інформує 24 канал.

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Усик з донькою Марією

На відео Олександр Усик проводжав Марію, яка вже сиділа у машині. Український боксер закидав свою донечку повітряними поцілунками, а потім у пориві емоцій обійняв та повністю розцілував її.

На прощання абсолютний чемпіон світу заспівав пісню Марії. Видно, що Олександр Усик дуже любить свою наймолодшу донечку та йому було важко відпускати її.

Усик заспівав для своєї доньки Марії: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександр Усик 19 липня 2025 року бився у реванші проти Даніеля Дюбуа. Український боксер здолав британця, відправивши його у нокаут у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли, що Олександр Усик зустрівся з Володимиром Зеленським після реваншу проти Даніеля Дюбуа. Абсолютний чемпіон світу та президент України обговорили важливі речі.